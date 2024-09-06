Співак CHEEV знявся "Жіночого лікаря. Нове життя 2"

Співак Владислав Чижиков (CHEEV). Фото: Instagram/vladcheev

У нових серіях "Жіночого лікаря. Нове життя 2" вперше зʼявився камео. Це зйомка знаменитості, яка або який грають самі себе. У нових серіях глядачі побачили виконавця хітів "Гарно так" і "Де моя любов живе" Владислава Чижикова, більш відомого за сценічним псевдонімом CHEEV.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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За словами Владислава, участь в проєкті стала його першим досвідом зйомок у серіалі. Артисту це трохи нагадало процес створення музичних відео, але в набагато більшому масштабі.

"Моя маленька мрія — бути ближче до кінематографа — здійснилася! Бо здебільшого, пишучи свої пісні, я надихаюся фільмами та серіалами. Тому тепер ставлю "галочку" для себе", — зазначив CHEEV.

Зйомки у "Жіночий лікар. Нове життя 2" подарували не лише нові емоції та досвід, а й нове життя одній із пісень CHEEV. І хоч своїми акторськими здібностями Владислав жартома не надто пишається, артист не приховує, що його музичний супровід бездоганно підкреслив атмосферу проєкту.

"Я із задоволенням написав би супровід для серіалу чи фільму. Це було б класно. Хоча, якщо я ще піду на курси з акторства, то наступного разу зможу й поговорити в кадрі. У треку "Де моя любов живе" є фраза "Наш серіал чекають нові сезони", тому вважаю, що пісня передбачила своє ж майбутнє. Вона ідеально лягла в цей серіал, в цей епізод", — підсумував CHEEV.

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