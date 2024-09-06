Певец CHEEV снялся "Женскому врачу. Новая жизнь 2"

Певец Владислав Чижиков (CHEEV). Фото: Instagram/vladcheev

В новых сериях "Женского врача. Новая жизнь 2" впервые появился камео. Это съемка знаменитости, которая или который играют сами себя. В новых сериях зрители увидели исполнителя хитов "Гарно так" и "Де моя любов живе" Владислава Чижикова, более известного по сценическому псевдониму CHEEV.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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По словам Владислава, участие в проекте стало его первым опытом съемок в сериале. Артисту это немного напомнило процесс создания музыкальных видео, но в гораздо большем масштабе.

"Моя маленькая мечта — быть ближе к кинематографу сбылась! Потому что, в основном, пишу свои песни, я вдохновляюсь фильмами и сериалами. Поэтому теперь ставлю "галочку" для себя", — отметил CHEEV.

Съемки в "Женский врач. Новая жизнь 2" подарили не только новые эмоции и опыт, но и новую жизнь одной из песен CHEEV. И хотя своими актерскими способностями Владислав в шутку не гордится, артист не скрывает, что его музыкальное сопровождение безупречно подчеркнул атмосферу проекта.

"Я бы с удовольствием написал сопровождение для сериала или фильма. Это было бы классно. Хотя, если я еще пойду на курсы по актерству, то в следующий раз смогу и поговорить в кадре. В треке "Де моя любов живе" есть фраза "Наш сериал ждут новые сезоны", поэтому считаю, что песня предсказала свое же будущее. Она идеально легла в этот сериал, в этот эпизод", — подытожил CHEEV.

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