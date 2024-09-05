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Анастасія Цимбалару згадала своє дитинство на кордоні з Молдовою

5 вересня 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Дитинство Анастасії Цимбалару на кордоні з Молдовою — що про це відомо
Акторка Анастасія Цимбалару на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Відома українська акторка театру і кіно, героїня багатьох телесеріалів Анастасія Цимбалару згадала своє дитинство. Зірка серіалу "Жіночий лікар" розповіла, як вона жила на кордоні з Молдовою і чи подобалося їй там перебувати.

Інтерв’ю з Анастасією Цимбалару оприлюднив Слава Дьомін на своєму каналі в YouTube.

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Дитинство Анастасії Цимбалару на кордоні з Молдовою

Українська акторка згадала своє дитинство, яке пройшло у маленькому містечку Болград, що межує з Молдовою. Вона зізналася, якою мовою вона вміє спілкуватися, і згадала, як під час війни вона зрозуміла цю мову у містечку свого дитинства лише тижнів через два. 

"Я знаю болгарську мову, тому що так склалося, що всі в нас розмовляють болгарською. Коли ми під час повномасштабного вторгнення виїжджали з дівчатами до Болгарії, нам здавалося, що ми легко адаптуємося. Я тільки тижнів через два почала розуміти, що вони кажуть", — розповіла Анастасія Цимбалару.

Интервью Славы Демина и Анастасии Цимбалару
Інтерв'ю Слави Дьоміна і Анастасії Цимбалару. Фото: скриншот з YouTube

Вона зізналася, чим найбільше запам’яталося їй її місто дитинства на кордоні з Молдовою, і наголосила, що воно досі є для неї теплим місцем. 

"Там пройшли найяскравіші моменти мого дитинства, тому що там я була пацанкою, я тусила з двоюрідним братом, ми лазили по деревах, рвали вишні, збирали кошенят… Там було наповнене моє щасливе дитинство. Зараз, коли я туди приїжджаю, для меня до сих пір це тепле місто, хоча воно має вже зовсім інший вигляд", — згадала також українська акторка.

Життя Анастасії Цимбалару

Українська акторка Анастасія Цимбалару народилася 10 липня 1992 року в місті Болград на Одещині, яке розташоване біля кордону з Молдовою. У 2009 році Анастасія за настановою батька поступила на юриста, але згодом зрозуміла, що це — не її, тому почала втілювати свою мрію стати акторкою.

Дебют її кінокар’єри розпочався з ролі в серіалі "Швидка допомога", а сьогодні в неї налічується 44 ролі в різних українських картинах. 

Анастасия Цымбалару
Анастасія Цимбалару на благодійному заході. Фото: Instagram Анастасії Цимбалару 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Анастасія Цимбалару поскаржилася на проблеми зі слухом. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка Анастасія Цимбалару згадала свою кар’єру на російському телебаченні. 

Також ми повідомляли про те, що відома акторка Анастасія Цимбалару розлучилася зі своїм чоловіком.

шоу-бізнес Слава Дьомін Анастасія Цимбалару Жіночий лікар

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