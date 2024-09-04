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Зірка серіалу "Жіночий лікар" розкрила розмір своїх заробітків під час війни

4 вересня 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Скільки зараз заробляє Анастасія Цимбалару з Жіночого лікаря — акторка зізналася
Українська акторка Анастасія Цимбалару на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Українська акторка театру і кіно, героїня серіалу "Жіночий лікар" Анастасія Цимбалару дала інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування з ведучим відома 32-річна телезірка чесно зізналася, скільки вона зараз заробляє.

Інтерв’ю з Анастасією Цимбалару Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Анастасія Цимбалару про свої заробітки

Героїня багатьох українських телесеріалів зізнається, що під час повномасштабної війни вона не має стабільного заробітку. Як каже Анастасія, її дохід залежить від декількох факторів, але тих грошей, які вона заробляла до війни, зараз в неї немає. 

"У мене немає стабільного заробітку, це залежить від наявності проєкту або його відсутності, від кількості зайнятих днів у проєкті, тому що актори отримують ставку за знімальний день, від гонорару, який ви затвердили. Те, що було до повномасштабного вторгнення, і те, що зараз, — це дві величезні різниці", — пояснює Анастасія Цимбалару.

Интервью Славы Демина и Анастасии Цимбалару
Інтерв'ю Слави Дьоміна і Анастасії Цимбалару. Фото: скриншот з YouTube

Також акторка зізналася, який максимальний розмір грошей вона отримувала за місяць. 

"За місяць це п’ять тисяч доларів — це без зйомок, це на блозі. У мене, по-перше, мало зйомок, а по-друге, Instagram — це дуже нерегулярна історія. Зараз немає тієї кількості пропозицій і тих умов, на які раніше мене запрошували. Тому ніколи не знаєш, скільки ти отримаєш цього місяця", — також зізнається українська акторка.

Кар’єра Анастасії Цимбалару

Анастасія Цимбалару — це акторка театру і кіно, яка народилася на Одещині в 1992 році. З початку повномасштабного вторгнення зірка почала займатися благодійністю.

На її рахунку — 44 зіграних ролей у різних українських телесеріалах, наприклад, у таких картинах, як:

  • Швидка допомога, де почалася її кар’єра в кіно
  • Папік 
  • Дільничний з ДВРЗ
  • Центральна лікарня
  • Жіночий лікар
Анастасия Цымбалару на съемках сериала "Жіночий лікар"
Анастасія Цимбалару на зйомках серіалу "Жіночий лікар". Фото: Instagram Анастасії Цимбалару

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ольга Сумська захистила доньку, яка живе в Росії. 

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шоу-бізнес Слава Дьомін Анастасія Цимбалару Жіночий лікар

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