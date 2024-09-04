Сколько сейчас зарабатывает Анастасия Цымбалару из Жіночого лікаря — актриса призналась

Украинская актриса Анастасия Цымбалару на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса театра и кино, героиня сериала "Жіночий лікар" Анастасия Цымбалару дала интервью Славе Демину. Во время общения с ведущим 32-летняя телезвезда честно призналась, сколько она сейчас зарабатывает.

Интервью с Анастасией Цымбалару Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Анастасия Цымбалару о своих заработках

Героиня многих украинских телесериалов признается, что во время полномасштабной войны у нее нет стабильного заработка. Как говорит Анастасия, ее доход зависит от нескольких факторов, но денег, которые она зарабатывала до войны, сейчас у нее нет.

"У меня нет стабильного заработка, это зависит от наличия проекта или его отсутствия, от количества занятых дней в проекте, потому что актеры получают ставку за съемочный день, от гонорара, который вы утвердили. То, что было до полномасштабного вторжения, и то, что сейчас, — это две огромные разницы", — объясняет Анастасия Цымбалару.

Интервью Славы Демина и Анастасии Цымбалару. Фото: скриншот с YouTube

Также актриса призналась, какой максимальный размер заработка она получала за месяц.

"За месяц это пять тысяч долларов — это без съемок, это на блоге. У меня, во-первых, мало съемок, а во-вторых, Instagram — это очень нерегулярная история. Сейчас нет того количества предложений и условий, на которые раньше меня приглашали. Поэтому никогда не знаешь, сколько ты получишь в этом месяце", — также признается украинская актриса.

Карьера Анастасии Цымбалару

Анастасия Цымбалару — это актриса театра и кино, родившаяся в Одесской области в 1992 году. С начала полномасштабного вторжения звезда начала заниматься благотворительностью.

На ее счету — 44 сыгранных ролей в разных украинских сериалах, например, в таких картинах, как:

Швидка допомога, где началась ее карьера в кино

Папік

Дільничний з ДВРЗ

Центральна лікарня

Жіночий лікар

Анастасия Цымбалару на съемках сериала "Жіночий лікар". Фото: Instagram Анастасии Цымбалару

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