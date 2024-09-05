Детство Анастасии Цымбалару на границе с Молдовой — что об этом известно

Актриса Анастасия Цымбалару на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса театра и кино, героиня многих телесериалов Анастасия Цымбалару вспомнила свое детство. Звезда сериала "Жіночий лікар" рассказала, как она жила на границе с Молдовой и нравилось ли ей там находиться.

Интервью с Анастасией Цымбалару обнародовал Слава Демин на своем канале в YouTube.

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Детство Анастасии Цымбалару на границе с Молдовой

Украинская актриса вспомнила свое детство, которое прошло в маленьком городке Болград, граничащем с Молдовой. Она призналась, на каком языке она умеет общаться, и вспомнила, как во время войны она поняла этот язык в городке своего детства только через две недели.

"Я знаю болгарский язык, потому что так сложилось, что все у нас говорят на болгарском. Когда мы во время полномасштабного вторжения выезжали с девочками в Болгарию, нам казалось, что мы легко адаптируемся. Я только недели через две начала понимать, что они говорят", — рассказала Анастасия Цымбалару.

Интервью Славы Демина и Анастасии Цымбалару. Фото: скриншот с YouTube

Она призналась, чем больше всего запомнился ей ее город детства на границе с Молдовой, и подчеркнула, что он до сих пор является для нее теплым местом.

"Там прошли самые яркие моменты моего детства, потому что там я была пацанкой, я тусила с двоюродным братом, мы лазили по деревьям, рвали вишни, собирали котят… Там было наполнено мое счастливое детство. Сейчас, когда я туда приезжаю, для меня до сих пор пор это теплый город, хотя он уже совсем иначе выглядит", — вспомнила также украинская актриса.

Жизнь Анастасии Цымбалару

Украинская актриса Анастасия Цымбалару родилась 10 июля 1992 года в городе Болград в Одесской области, который расположен возле границы с Молдовой. В 2009 году Анастасия по наставлению отца поступила на юриста, но впоследствии поняла, что это не ее, поэтому стала воплощать свою мечту стать актрисой.

Дебют ее кинокарьеры начался с роли в сериале "Швидка допомога", а сегодня у нее насчитывается 44 роли в разных украинских картинах.

Анастасия Цымбалару на благотворительном мероприятии. Фото: Instagram Анастасии Цымбалару

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Анастасия Цымбалару пожаловалась на проблемы со слухом.

Раньше мы рассказывали о том, что актриса Анастасия Цымбалару вспомнила о своей карьере на российском телевидении.

Также мы сообщали о том, что известная актриса Анастасия Цымбалару развелась со своим мужем.