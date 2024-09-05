Антон Савлєпов з гурту Quest Pistols презентував сольну пісню

Співак, музикант Антон Савлєпов. Скриншот: YouTube/SAVLEPOV_A

На початку цього літа соліст і співзасновник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов відсвяткував 36-річчя. Артист презентував новий сольний проєкт SAVLEPOV. Тоді він випустив композицію "Розстебни". А зараз презентував сингл "Лід".

Відповідне відео з’явилось на його YouTube-каналі.

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"Лід", як і попередній реліз "Розстебни", — ритмічний pop R'n'B у стилі нульових. Відеоряд у стилі артхаус розкриває і доповнює пісню. Кліп на сингл "Лід" не має великих бюджетів, іменитих акторів або масштабних фонів.

У кадрі дорога, Антон Савлєпов і люди в масках. Замість прямолінійного відтворення пісенних фраз тут із глядачем говорить візуальна розповідь та образи, зрозумілі на інтуїтивному рівні. Артист запевняє, що кожна сцена викликає запитання: "Що це?".

"Лід" — мій всесвіт, що приваблює і відштовхує, мої почуття і відчуття сьогодення. Подібними перфомансами я розмовляю зі своєю аудиторією і в сторіз моїх соцмереж… "Лід" — це тизер до наступної великої роботи, яка вже готова, і зовсім скоро я нею поділюся", — зазначив Антон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Coldplay встановив солідний фінансовий рекорд у музичній індустрії. Також ми розповідали, що співачка Світлана Лобода першою серед українських знаменитостей заспівала для "Ґреммі".