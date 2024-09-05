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Лидер Quest Pistols представил второй сольный трек

5 сентября 2024 21:45
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Антон Савлепов из группы Quest Pistols представил сольную песню
Певец, музыкант Антон Савлепов. Скриншот: YouTube/SAVLEPOV_A
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В начале этого лета солист и соучредитель группы Quest Pistols Антон Савлепов отметил 36-летие. Артист представил новый сольный проект SAVLEPOV. Тогда он выпустил композицию "Розстебни". А сейчас презентовал сингл "Лід".

Соответствующее видео появилось на его YouTube-канале.

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"Лід", как и предыдущий релиз "Розстебни", — ритмичный pop R'n'B в стиле нулевых. Видеоряд в стиле артхаус открывает и дополняет песню. Клип на сингл "Лід" не имеет больших бюджетов, именитых актеров или масштабных фонов.

В кадре дорога, Антон Савлепов и люди в масках. Вместо прямолинейного воспроизведения песенных фраз здесь со зрителем говорит визуальный рассказ и образы, понятные на интуитивном уровне. Артист уверяет, что каждая сцена вызывает вопрос: "Что это?".

"Лід" — моя привлекающая и отталкивающая вселенная, мои чувства и ощущение настоящего. Подобными перфомансами я разговариваю со своей аудиторией и в сториз моих соцсетей… "Лід" — это тизер к следующей большой работе, которая уже готова, и совсем скоро я ею поделюсь", — отметил Антон.

Напомним, ранее мы писали, что группа Coldplay установила солидный финансовый рекорд в музыкальной индустрии. Также мы рассказывали, что певица Светлана Лобода первой среди украинских знаменитостей спела для "Грэмми".

музыка Антон Савлепов песни украинские звезды

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