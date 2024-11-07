Аманда Холден розповіла про свій секрет схуднення

Британська ведуча Аманда Холден. Фото: instagram.com/noholdenback/

Британська ведуча Аманда Холден снідає одним продуктом, щоб встигнути схуднути до новорічних свят. Зірка не практикує жорсткі дієти.

Про це пише Edinburghlive.

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53-річна ведуча внесла зміни у свій сніданок напередодні святкового сезону. Нині Аманда щодня їсть під час ранкового прийому їжі декілька варених яєць.

"Я їм два круто зварених яйця. Я намагаюся позбутися зайвого перед Різдвом", — поділилась вона.

Зірка вважає, що життя занадто "коротке", щоб витрачати свій час на жорсткі дієти і постійно себе обмежувати. Скоригувавши свій сніданок, вона іноді дозволяє собі калорійні продукти.

Замість того, щоб відвідувати спортзал, Аманда вважає за краще підтримувати свою струнку фігуру, виходячи на пробіжку тричі на тиждень. Вона приділяє такій активності близько 30 хвилин.

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