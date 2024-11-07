Аманда Холден рассказала о своем секрете похудения

Британская ведущая Аманда Холден. Фото: instagram.com/noholdenback/

Британская ведущая Аманда Холден завтракает одним продуктом, чтобы успеть похудеть к новогодним праздникам. Звезда не практикует жесткие диеты.

Об этом пишет Edinburghlive.

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Аманда Холден о своем рационе

53-летняя ведущая внесла изменения в свой завтрак в канун праздничного сезона. Сейчас Аманда каждый день ест во время утреннего приема пищи несколько вареных яиц.

"Я ем два вкрутую сваренных яйца. Я пытаюсь избавиться от лишнего перед Рождеством", — поделилась она.

Звезда считает, что жизнь слишком "коротка", чтобы тратить свое время на жесткие диеты и постоянно себя ограничивать. Скорректировав свой завтрак, иногда она позволяет себе калорийные продукты.

Вместо того чтобы посещать спортзал, Аманда предпочитает поддерживать свою стройную фигуру, выходя на пробежку трижды в неделю. Она уделяет такой активности около 30 минут.

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