Українська співачка Марина Круть. Фото: скриншот

Українська співачка та бандуристка Марина Круть шокувала зізнанням про фатальні думки. Артистка розповіла про бажання померти та свою боротьбу з депресією.

Одкровенням зірка поділилась в інтерв'ю з Машею Єфросиніною.

Читайте також:

Марина Круть зізналась, що хотіла померти

Співачка та бандуристка Марина Круть розповіла про складний період свого життя. Зокрема, зараз вона хворіє на глибоку депресію. Однією з причин став розрив з коханим. Втім, стан зірки значно більше погіршила втрата близької подруги, військової Ірини Цибух на фронті.

"Зі мною теж таке було. У мене не було спроб. У мене були думки про суїцид. Їх було п'ять. У мене були думки, і один раз був план. І це була точка невідворотності, це було дно. У той момент мені нічого не хотілося. Я їхала за кермом і була одна. Мені чомусь спало на думку в секунду виїхати на зустрічну. Я просто подумала й уявила цю картину. Я не зробила цього, але подумала", — поділилася бандуристка.

Врятували Марину Круть від фатального кроку думки про реакцію друзів та рідних на її смерть. Також допомогла відігнати бажання померти ще не випущена пісня, яка була ввімкнена в авто.

"І коли до мене приходить план вивернути кермо, я кажу собі, що йду до психіатра. Я розуміла головою, що життя прекрасне. У мене такі класні друзі. І я точно пам'ятаю, як у той момент однією з причин того не робити було те, що я не хочу, щоб знову ховали когось з молодих. Не хочу, щоб мої друзі мене ховали, не хочу, щоб вони прожили те ж саме, що і я. І в авто я подумала, що мені аж настільки ніяк, що мені треба послухати свою пісню", — розповіла Марина Круть.

Нагадаємо, телеведуча Ольга Фреймут опинилась в епіцентрі страшної повені в Іспанії. Також відомий актор Артур Логай зізнався, що прагнув вбити себе.