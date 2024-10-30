Известная певица Марина Круть задумывалась о суициде
Украинская певица и бандуристка Марина Круть шокировала признанием о фатальных мыслях. Артистка рассказала о желании умереть и своей борьбе с депрессией.
Откровением звезда поделилась в интервью с Машей Ефросининой.
Марина Круть призналась, что хотела умереть
Певица и бандуристка Марина Круть рассказала о сложном периоде своей жизни. В частности, сейчас она болеет глубокой депрессией. Одной из причин стал разрыв с любимым. Впрочем, состояние звезды значительно ухудшила потеря близкой подруги, военной Ирины Цибух на фронте.
"Со мной тоже такое было. У меня не было попыток. У меня были мысли о суициде. Их было пять. У меня были мысли и однажды был план. И это была точка неотвратимости, это было дно. В тот момент мне ничего не хотелось. Я ехала за рулем и однажды мне пришла в голову мысль выехать на встречную. Я просто подумала и представила эту картину. Я не сделала, но подумала", — рассказала певица.
Спасли Марину Круть от рокового шага мысли о реакции друзей и родных на ее смерть. Также помогла отогнать желание умереть еще не выпущенная песня, включенная в авто.
"И когда ко мне приходит план вывернуть руль, я говорю себе, что иду к психиатру. Я понимала головой, что жизнь прекрасна. У меня такие классные друзья. И я точно помню, как в тот момент одной из причин этого не делать было то, что я не хочу, чтобы снова хоронили кого-то из молодых. Не хочу, чтобы мои друзья меня хоронили, не хочу, чтобы они прожили то же, что и я. Я решила, что мне нужно послушать свою песню", — рассказала Марина Круть.
Напомним, телеведущая Ольга Фреймут оказалась в эпицентре страшного наводнения в Испании. Также известный актер Артур Логай признался, что стремился убить себя.
Читайте Новини.LIVE!