Марина Круть призналась, что хотела умереть.

Украинская певица Марина Круть. Фото: скриншот

Украинская певица и бандуристка Марина Круть шокировала признанием о фатальных мыслях. Артистка рассказала о желании умереть и своей борьбе с депрессией.

Откровением звезда поделилась в интервью с Машей Ефросининой.

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Певица и бандуристка Марина Круть рассказала о сложном периоде своей жизни. В частности, сейчас она болеет глубокой депрессией. Одной из причин стал разрыв с любимым. Впрочем, состояние звезды значительно ухудшила потеря близкой подруги, военной Ирины Цибух на фронте.

"Со мной тоже такое было. У меня не было попыток. У меня были мысли о суициде. Их было пять. У меня были мысли и однажды был план. И это была точка неотвратимости, это было дно. В тот момент мне ничего не хотелось. Я ехала за рулем и однажды мне пришла в голову мысль выехать на встречную. Я просто подумала и представила эту картину. Я не сделала, но подумала", — рассказала певица.

Спасли Марину Круть от рокового шага мысли о реакции друзей и родных на ее смерть. Также помогла отогнать желание умереть еще не выпущенная песня, включенная в авто.

"И когда ко мне приходит план вывернуть руль, я говорю себе, что иду к психиатру. Я понимала головой, что жизнь прекрасна. У меня такие классные друзья. И я точно помню, как в тот момент одной из причин этого не делать было то, что я не хочу, чтобы снова хоронили кого-то из молодых. Не хочу, чтобы мои друзья меня хоронили, не хочу, чтобы они прожили то же, что и я. Я решила, что мне нужно послушать свою песню", — рассказала Марина Круть.

Напомним, телеведущая Ольга Фреймут оказалась в эпицентре страшного наводнения в Испании. Также известный актер Артур Логай признался, что стремился убить себя.