Юлія Верба приголомшила фігурою через місяць після пологів - фото

Відома блогерка похизувалася фігурою через місяць після пологів
Відома блогерка Юлія Верба зовсім нещодавно вперше стала мамою. Зірка соцмереж показала, який вигляд має її фігура через місяць після пологів.
Кадрами Юлія поділилася в Instagram.
Юлія Верба після пологів показалася в купальнику
Блогерка вперше після пологів вирушила на відпочинок у спа разом зі своїм чоловіком. Для релаксу в сауні Юлія обрала спокусливе бікіні чорного кольору зі стразами на зав'язках.
Своїм відвертим вбранням блогерка підкреслила пишний бюст і продемонструвала схудлий животик.
Як раніше розповіла Верба, повернути свою форму після пологів їй допомагає збалансоване харчування.
"Від сьогодні відмовляюсь від тяжкої їжі. Без тортів і кетчупу з майонезом. Бо тягне на це, але ані дитині, ані моїй фігурі це користі не принесе. Лише 5-хвилинне задоволення. Тому тепер, увага: не дієта, а збалансоване харчування. Жири, білки, складні вуглеводи, щоб поживно було і для мене, і для Розочки", — поділилася знаменитість.
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