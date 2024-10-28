Юлія Верба приголомшила фігурою через місяць після пологів - фото

Юлія Верба. Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Відома блогерка Юлія Верба зовсім нещодавно вперше стала мамою. Зірка соцмереж показала, який вигляд має її фігура через місяць після пологів.

Кадрами Юлія поділилася в Instagram.

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Блогерка вперше після пологів вирушила на відпочинок у спа разом зі своїм чоловіком. Для релаксу в сауні Юлія обрала спокусливе бікіні чорного кольору зі стразами на зав'язках.

Своїм відвертим вбранням блогерка підкреслила пишний бюст і продемонструвала схудлий животик.

Блогерка Юля Верба. Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Як раніше розповіла Верба, повернути свою форму після пологів їй допомагає збалансоване харчування.

"Від сьогодні відмовляюсь від тяжкої їжі. Без тортів і кетчупу з майонезом. Бо тягне на це, але ані дитині, ані моїй фігурі це користі не принесе. Лише 5-хвилинне задоволення. Тому тепер, увага: не дієта, а збалансоване харчування. Жири, білки, складні вуглеводи, щоб поживно було і для мене, і для Розочки", — поділилася знаменитість.

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