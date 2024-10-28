Юлия Верба ошеломила фигурой через месяц после родов - фото

Известная блогер похвасталась фигурой через месяц после родов
Известная блогер Юлия Верба совсем недавно впервые стала мамой. Звезда соцсетей показала, как выглядит ее фигура через месяц после родов.
Кадрами Юлия поделилась в Instagram.
Юлия Верба после родов показалась в купальнике
Блогер впервые после родов отправилась на отдых в спа вместе со своим мужем. Для релакса в сауне Юлия выбрала соблазнительное бикини черного цвета со стразами на завязках.
Своим откровенным нарядом блогер подчеркнула пышный бюст и продемонстрировала похудевший животик.
Как ранее рассказала Верба, вернуть свою форму после родов ей помогает сбалансированное питание.
"С сегодняшнего дня отказываюсь от тяжелой пищи. Без тортов и кетчупа с майонезом. Потому что тянет на это, но ни ребенку, ни моей фигуре это пользы не принесет. Только 5-минутное удовольствие. Поэтому теперь внимание: не диета, а сбалансированное питание. Жиры, белки, сложные углеводы, чтобы питательно было и для меня, и для Розочки", — поделилась знаменитость.
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