Юлия Верба ошеломила фигурой через месяц после родов - фото

Юлия Верба. Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Известная блогер Юлия Верба совсем недавно впервые стала мамой. Звезда соцсетей показала, как выглядит ее фигура через месяц после родов.

Кадрами Юлия поделилась в Instagram.

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Блогер впервые после родов отправилась на отдых в спа вместе со своим мужем. Для релакса в сауне Юлия выбрала соблазнительное бикини черного цвета со стразами на завязках.

Своим откровенным нарядом блогер подчеркнула пышный бюст и продемонстрировала похудевший животик.

Блогер Юля Верба. Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Как ранее рассказала Верба, вернуть свою форму после родов ей помогает сбалансированное питание.

"С сегодняшнего дня отказываюсь от тяжелой пищи. Без тортов и кетчупа с майонезом. Потому что тянет на это, но ни ребенку, ни моей фигуре это пользы не принесет. Только 5-минутное удовольствие. Поэтому теперь внимание: не диета, а сбалансированное питание. Жиры, белки, сложные углеводы, чтобы питательно было и для меня, и для Розочки", — поделилась знаменитость.

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