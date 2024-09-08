DJ Tapolsky, який служить в ЗСУ, виступив у США посеред пустелі

Музикант, військовослужбовець Анатолій Тапольський. Фото: Instagram/djtapolsky

Український військовий, музикант Анатолій Тапольський, відомий як DJ Tapolsky, виступив на фестивалі Burning Man 2024. Посеред пустелі в штаті Невада захисник нашої країни відіграв сет біля інсталяції I’m Fine, створеної художником Олексієм Саєм та лідером команди, продюсером художнього проєкту Віталієм Дейнегою.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів.

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DJ Tapolsky виступив на Burning Man 2024

Інсталяція I’m Fine стала на музичному фестивалі символом стійкості українців, вказуючи гостям з усього світу на трагедію війни. DJ Tapolsky інтегрував у свій виступ записи голосів своєї матері, побратимів і друзів, які відповідають на питання: "Як ти?" та "Про що ти мрієш?".

За словами артистів, перформанс перетворив музику та інсталяцію на потужний засіб комунікації, що промовляє до серця кожного, нагадуючи про силу духу та стійкість українського народу. Гості зі всього світу підходили до інсталяції та висловлювали слова підтримки й подяки.

Вони зізнавалися, що цей момент був глибоким та емоційно насиченим, допомагаючи їм краще зрозуміти те, що відчувають люди в Україні щодня.

"Один американець сказав, що в нашій інсталяції стільки горя і смерті, що це важко витримати, і заплакав. Інший сказав, що в ній багато сили, бо якби ми були жертвами, а не воїнами, ми б її сюди не привезли", — поділився ініціатор проєкту Віталій Дейнега.

Присутність України на Burning Man 2024 стала яскравим прикладом того, як культура, мистецтво і музика можуть привернути увагу світу до важливих проблем і трагедій сучасності. Інсталяція I’m Fine не лише нагадує про стійкість українського народу, але й спонукає до глобального діалогу про мир, свободу і культуру.

"Моя музика є моєю першою рідною мовою, і через неї я хочу донести світу незламність духу українського народу", — зазначив Анатолій Тапольський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Мішель Андраде презентувала маніфест жіночої сили та впевненості. Також ми розповіли, що музичний гурт письменника, композитора та військового Сергія Жадана випустить мерч в пам’ять про загиблу художницю в Харкові.