"Жадан і Собаки" випустили футболки з малюнками Ніки Кожушко, яку вбили російські ракети в Харкові — деталі

Український письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Гурт "Жадан і Собаки" випустить серію футболок із малюнками покійної художниці Ніки Кожушко. Вона загинула під час обстрілу Харкова 30 серпня.

Про це повідомили в Instagram гурту.

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"Жадан і Собаки" випустили футболки з малюнками Ніки Кожушко

Серія футболок буде присвячена пам'яті загиблої 18-річної художниці Ніки Кожушко під час обстрілу Харкова 30 серпня. Футболки з її малюнками вже відшили. Всі зібрані кошти від продажу будуть передані батькам дівчини.

"Під час нещодавнього російського обстрілу Харкова загинула 18-річна мисткиня Ніка Кожушко, наша добра подруга та світле майбутнє українського мистецтва. Вона також, як і ви, брала участь у конкурсі. Ми висловлюємо щирі співчуття родині і хочемо долучитись до збереження пам'яті про неї та її творчість", — зазначили на сторінці гурту.

Благодійний мерч в пам'ять про Ніку Кожушко. Фото: instagram/zhadanisobaki

Благодійний мерч з малюнками Ніки Кожушко. Фото: instagram/zhadanisobaki

Нагадаємо, музикант та письменник Сергій Жадан знявся в рекламі і віддав свій мільйонний прибуток на армію. Також ми розповідали, де служить поет.