Сергій Жадан заробив 1 млн гривень за рекламу в McDonaldʼs

Український письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Відомий український письменник Сергій Жадан і лідер гурту "Жадан і Собаки" за участь у зйомках реклами для мережі ресторанів McDonaldʼs отримав 1 млн гривень. Музикант розповів, куди спрямував зароблені кошти.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Сергій Жадан у рекламі McDonaldʼs

Відомий письменник погодився на співпрацю із McDonaldʼs заради благодійної мети. Жадан написав вірш для реклами популярної мережі ресторанів громадського харчування та долучився до її зйомок. Компанія опублікувала відео у День Незалежності. Поет зізнався, що довго не вагався на пропозицію про співпрацю, адже любить McDonaldʼs та вважає його ресторани таким собі "острівцем відносно безпечного тилу".

McDonaldʼs виплатив письменнику за співпрацю солідний гонорар 1 млн гривень, який той пообіцяв перерахувати на потреби волонтерів. Жадан додав, що це його найбільший гонорар у житті.

"Коли домовлялись, відразу попередив, що кошти передам на що-небудь благодійно-волонтерське, оскільки для мене це не комерційний проєкт, а допомагати нині є кому. Тож із радістю передаю 1 000 000 гривень — найбільший, між іншим, гонорар у своєму житті — в добрі руки на хороші справи", — написав Жадан.

Нагадаємо, Сергій Жадан завершив бойову підготовку та показав бойовий шеврон. Також Христина Соловій зізналась, чи спілкується з Жаданом після розриву.