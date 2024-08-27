Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Известный украинский писатель Сергей Жадан и лидер группы "Жадан и Собаки" за участие в съемках рекламы для сети ресторанов McDonald's получил 1 млн гривен. Музыкант рассказал, куда направил заработанные денежные средства.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Известный писатель согласился на сотрудничество с McDonald's ради благотворительной цели. Жадан написал стихотворение для рекламы популярной сети ресторанов общепита и приобщился к ее съемкам. Компания опубликовала видео в День Независимости. Поэт признался, что долго не колебался на предложение о сотрудничестве, ведь любит McDonald's и считает его рестораны неким "островком относительно безопасного тыла".

McDonald's выплатил писателю за сотрудничество солидный гонорар в 1 млн. гривен, который тот пообещал перечислить на нужды волонтеров. Жадан добавил, что это его самый большой гонорар в жизни.

"Когда договаривались, сразу предупредил, что средства передам на что-нибудь благотворительно-волонтерское, поскольку для меня это не коммерческий проект, а помогать сейчас есть кому. Поэтому с радостью передаю 1 000 000 гривен — самый большой, между прочим, гонорар в своей жизни — в добрые руки на хорошие дела", — написал Жадан.

Напомним, Сергей Жадан завершил боевую подготовку и показал боевой шеврон. Также Кристина Соловой призналась, общается ли с Жаданом после разрыва.