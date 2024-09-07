"Жадан и Собаки" выпустили футболки с рисунками Ники Кожушко, которую убили российские ракеты в Харькове.

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Группа "Жадан и Собаки" выпустит серию футболок с рисунками покойной художницы Ники Кожушко. Она погибла при обстреле Харькова 30 августа.

Об этом сообщили в Instagram группы.

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Сергей футболок будет посвящен памяти погибшей 18-летней художницы Ники Кожушко во время обстрела Харькова 30 августа. Футболки с ее рисунками уже отшили. Все собранные средства от продаж будут переданы родителям девушки.

"Во время недавнего российского обстрела Харькова погибла 18-летняя художница Ника Кожушко, наша добрая подруга и светлое будущее украинского искусства. Она также, как и вы, участвовала в конкурсе. Мы выражаем искренние соболезнования семье и хотим приобщиться к сохранению памяти о ее и ее творчество", — отметили на странице группы.

Благотворительный мерч в память о Нике Кожушко. Фото: instagram/zhadanisobaki

Благотворительный мерч с рисунками Ники Кожушко. Фото: instagram/zhadanisobaki

Напомним, музыкант и писатель Сергей Жадан снялся в рекламе и отдал свою миллионную прибыль на армию. Также мы говорили, где служит поэт.