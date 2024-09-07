"Жадан и Собаки" выпустили футболки с рисунками Ники Кожушко, которую убили российские ракеты в Харькове.

Группа Жадана выпустит мерч в память о погибшей художнице в Харькове
Группа "Жадан и Собаки" выпустит серию футболок с рисунками покойной художницы Ники Кожушко. Она погибла при обстреле Харькова 30 августа.
Об этом сообщили в Instagram группы.
"Жадан и Собаки" выпустили футболки с рисунками Ники Кожушко
Сергей футболок будет посвящен памяти погибшей 18-летней художницы Ники Кожушко во время обстрела Харькова 30 августа. Футболки с ее рисунками уже отшили. Все собранные средства от продаж будут переданы родителям девушки.
"Во время недавнего российского обстрела Харькова погибла 18-летняя художница Ника Кожушко, наша добрая подруга и светлое будущее украинского искусства. Она также, как и вы, участвовала в конкурсе. Мы выражаем искренние соболезнования семье и хотим приобщиться к сохранению памяти о ее и ее творчество", — отметили на странице группы.
Напомним, музыкант и писатель Сергей Жадан снялся в рекламе и отдал свою миллионную прибыль на армию. Также мы говорили, где служит поэт.
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