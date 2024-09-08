DJ Tapolsky, служащий в ВСУ, выступил в США посреди пустыни

Украинский диджей, который служит в ВСУ, выступил в США посреди пустыни
Украинский военный, музыкант Анатолий Тапольский, известный как DJ Tapolsky, выступил на фестивале Burning Man 2024. Посреди пустыни в штате Невада защитник нашей страны отыграл сет возле инсталляции I'm Fine, созданной художником Алексеем Саем и лидером команды, продюсером художественного проекта Виталием Дейнегой.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.
DJ Tapolsky выступил на Burning Man 2024
Инсталляция I'm Fine стала на музыкальном фестивале символом устойчивости украинцев, показывая гостям со всего мира трагедию войны. DJ Tapolsky интегрировал в свое выступление записи голосов своей матери, побратимов и друзей, отвечающих на вопросы: "Как ты?" и "О чем ты мечтаешь?"
По словам артистов, перформанс превратил музыку и инсталляцию в мощное средство коммуникации, которое говорит к сердцу каждого, напоминая о силе духа и стойкости украинского народа. Гости со всего мира подходили к инсталляции и выражали слова поддержки и благодарности.
Они признавались, что этот момент был глубоким и эмоционально насыщенным, помогая им лучше понять то, что испытывают люди в Украине каждый день.
"Один американец сказал, что в нашей инсталляции столько горя и смерти, что это трудно выдержать, и заплакал. Другой сказал, что в ней много сил, потому что если бы мы были жертвами, а не воинами, мы бы ее сюда не привезли", — поделился инициатор проекта Виталий Дейнег.
Присутствие Украины на Burning Man 2024 стало ярким примером того, как культура, искусство и музыка могут привлечь внимание мира к важным проблемам и трагедиям современности. Инсталляция I'm Fine не только напоминает об устойчивости украинского народа, но и побуждает к глобальному диалогу о мире, свободе и культуре.
"Моя музыка является моим первым родным языком, и через него я хочу донести миру несокрушимость духа украинского народа", — отметил Анатолий Тапольский.
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