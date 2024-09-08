DJ Tapolsky, служащий в ВСУ, выступил в США посреди пустыни

Музыкант, военнослужащий Анатолий Тапольский. Фото: Instagram/djtapolsky

Украинский военный, музыкант Анатолий Тапольский, известный как DJ Tapolsky, выступил на фестивале Burning Man 2024. Посреди пустыни в штате Невада защитник нашей страны отыграл сет возле инсталляции I'm Fine, созданной художником Алексеем Саем и лидером команды, продюсером художественного проекта Виталием Дейнегой.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.

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Инсталляция I'm Fine стала на музыкальном фестивале символом устойчивости украинцев, показывая гостям со всего мира трагедию войны. DJ Tapolsky интегрировал в свое выступление записи голосов своей матери, побратимов и друзей, отвечающих на вопросы: "Как ты?" и "О чем ты мечтаешь?"

По словам артистов, перформанс превратил музыку и инсталляцию в мощное средство коммуникации, которое говорит к сердцу каждого, напоминая о силе духа и стойкости украинского народа. Гости со всего мира подходили к инсталляции и выражали слова поддержки и благодарности.

Они признавались, что этот момент был глубоким и эмоционально насыщенным, помогая им лучше понять то, что испытывают люди в Украине каждый день.

"Один американец сказал, что в нашей инсталляции столько горя и смерти, что это трудно выдержать, и заплакал. Другой сказал, что в ней много сил, потому что если бы мы были жертвами, а не воинами, мы бы ее сюда не привезли", — поделился инициатор проекта Виталий Дейнег.

Присутствие Украины на Burning Man 2024 стало ярким примером того, как культура, искусство и музыка могут привлечь внимание мира к важным проблемам и трагедиям современности. Инсталляция I'm Fine не только напоминает об устойчивости украинского народа, но и побуждает к глобальному диалогу о мире, свободе и культуре.

"Моя музыка является моим первым родным языком, и через него я хочу донести миру несокрушимость духа украинского народа", — отметил Анатолий Тапольский.

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