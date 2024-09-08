Анатолій Анатоліч та Ігор Ласточкін відреагували на смерть путініста Олександра Маслякова з КВК

Російський телеведучий, пропагандист Олександр Масляков. Фото: росЗМІ

В неділю, 8 вересня, помер російський телеведучий, шоумен та пропагандист Олександр Масляков. Ведучого "КВК" особисто бачили чимало українських знаменитостей, які виступали в цій телегрі. Деякі з них відреагували на смерть путініста.

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Анатоліч та Ласточкін про Маслякова

В минулому капітан команди "Збірна Дніпропетровська", яка виступала в "КВК", Ігор Ласточкін лаконічно прокоментував смерть Маслякова. В публікації шоумен, тренер "Ліги Сміху" вимкнув коментарі.

Ігор Ласточкін про смерть Олександра Маслякова. Скриншот: Instagram

Більш говірким став телеведучий, шоумен Анатолій Анатоліч (справжнє прізвище Яцечко). В минулому він був капітаном збірної команди Кривого Рогу. Толіч опублікував спільне фото Олександра Маслякова з диктатором Володимиром Путіна, якого активно публічно підтримував.

"Один з цих двох сьогодні крякнув, чекаємо на другого. Сподіваюсь, він надовго свого кєнта на тому світі без себе не залишить", — підписав світлину Толіч.

Анатолій Анатоліч про смерть Олександра Маслякова. Скриншот: Instagram

Що цікаво, восени минулого року Анатоліч відпочивав з друзями у себе вдома. Тоді він опублікував відео, на якому він бере книгу "Ми починаємо КВК. Продовження", на якій зображений Олександр Масляков. Шоумен кинув її в багаття, після чого зображення пропутінського Маслякова загорілось як пальне від іскри під оплески та овації компанії.

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