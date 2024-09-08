Анатолий Анатолич и Игорь Ласточкин отреагировали на смерть путиниста Александра Маслякова из КВН

Российский телеведущий, пропагандист Александр Масляков. Фото: росСМИ

В воскресенье, 8 сентября, скончался российский телеведущий, шоумен и пропагандист Александр Масляков. Ведущего "КВН" лично видели немало украинских знаменитостей, выступавших в этой телеигре. Некоторые из них отреагировали на смерть путиниста.

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Анатолич и Ласточкин о Маслякове

В прошлом капитан команды "Сборная Днепропетровска", выступавшей в "КВН", Игорь Ласточкин лаконично прокомментировал смерть Маслякова. В публикации шоумен, тренер "Лиги Смеха" выключил комментарии.

Игорь Ласточкин о смерти Александра Маслякова. Скриншот: Instagram

Более говорливым стал телеведущий, шоумен Анатолий Анатолич (настоящая фамилия Яцечко). В прошлом он был капитаном сборной команды Кривого Рога. Толич опубликовал совместное фото Александра Маслякова с диктатором Владимиром Путиным, которого активно публично поддерживал.

"Один из этих двух сегодня крякнул, ждем второго. Надеюсь, он надолго своего кента на том свете без себя не оставит", — подписал фотографию Толич.

Анатолий Анатолич о смерти Александра Маслякова. Скриншот: Instagram

Что интересно, осенью прошлого года Анатолич отдыхал с друзьями у себя дома. Тогда он опубликовал видео, на котором он берет книгу "Мы начинаем КВН. Продолжение", на которой изображен Александр Масляков. Шоумен бросил ее в костер, после чего изображение пропутинского Маслякова загорелось, как горючее от искры, под аплодисменты и овации компании.

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