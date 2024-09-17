Аліна Доротюк зізналась, чому відмовилась від грудей 10 розміру — відео

Українська телеведуча та журналістка Аліна Доротюк. Фото: instagram/dorotiuk

Журналістка і ведуча Аліна Доротюк зізналась, що 10 років тому лягла під ніж на операційному столі. Вона звернулась до хірурга і зменшила груди. Пізніше зробила ще одну маніпуляцію на обличчі.

Про дві пластичні операції розповіла у своєму випуску на YouTube.

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Аліна Доротюк мала 10 розмір грудей, втім це заважало їй повноцінно жити. Було сильне навантаження на спину, тому вона зважилася на мамопластику.

Аліна Доротюк до зменшення грудей. Фото: instagram/dorotiuk

Телеведучій провели операцію в 2013 році. Вона повністю задоволена своїм рішенням і ні про що не шкодує.

"У 2013 році, але це було за медичними показаннями, я зробила зменшення грудей. Я була худенька, маленька, і це було величезне навантаження, коли в тебе 10-й розмір грудей, які тягнуть вниз. Ти прокидаєшся серед ночі від того, що болить спина, тобі хочеться плакати постійно, і ти не отримуєш насолоди від життя", — поділилася Аліна Доротюк.

Аліна Доротюк після зменшення грудей. Фото: instagram/dorotiuk

Цього ж року Доротюк знову лягла під ніж хірурга. Вона зробила собі ринопластику. Їй частково змінили форму носа. Однак результат вийшов максимально природним.

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