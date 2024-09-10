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Блогерка з найбільшими вилицями пояснила, на що перетвориться її тіло за 15 років

10 вересня 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Настя Покрещук з найбільшими вилицями на інтерв'ю у Слави Дьоміна — яким буде її тіло в 50 років
Українська блогерка Настя Покрещук на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Українська блогерка з найбільшими вилицями в країні Настя Покрещук дала перше інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Під час спілкування дівчина, яка зробила велику кількість пластичних операцій, зізналася, що буде з її тілом через 15 років.

Інтерв’ю з Настею Покрещук Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Настя Покрещук про своє тіло через 15 років

Нестандартна блогерка, яка прославилася найбільшими вилицями у світі, зізнається, що буде з її тілом у 50 років. Вона розповіла, що після схуднення вона робила собі підтяжку сідниць, тому вважає, що "провисання" на тілі завжди потрібно виправляти.

"Коли мені буде 50 років, нічого не буде. Провисання — це такий процес, який буде завжди — є в тебе імплант чи немає. Я робила собі підтяжку сідниць навіть тому, що я схудла на 12 кілограмів і шкіра провисла, і я її підрізала. Треба підтяжку робити, може в моєму випадку там трошки специфічно буде", — розповідає Настя Покрещук.

Интервью Славы Демина и Насти Покрещук
Інтерв'ю Слави Дьоміна і Насті Покрещук. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, блогерка зізналася, що хотіла вона колись зняти філлери й здивувати публіку тим, яка вона без них. Висловилася Настя і про своє тіло, заявивши про те, чи задоволена вона ним на 100%.

"Здивувати авдиторію — ніколи, я і так дивую своїм нестандартним мисленням і баченням себе. Для себе, можливо, я колись захочу (зняти філлери. — Ред.). Я вже хочу робити якусь підтяжку маленьку, щось виправити. Фігурою 100% задоволена", — пояснює також українська блогерка.

Блогерка Настя Покрещук — хто вона

Настя Покрещук — це українська блогерка, яка стала популярною завдяки своїй нестандартній зовнішності. За своє життя дівчина зробила величезну кількість пластичних операцій, повністю змінивши свій зовнішній вигляд у порівнянні з тим, якою вона була до них.

Настя Покрещук до пластик и после
Блогерка Настя Покрещук до пластик і після. Фото: Instagram Насті Покрещук

Сьогодні блогерка має найбільші вилиці у світі, збільшені груди і навіть імпланти в сідницях, які вона вставила минулого року. 

Stories Насті Покрещук
Настя Покрещук після операції із вставлення імплантів у сідниці. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська блогерка Настя Покрещук показала свого коханого. 

Раніше ми розповідали про те, що блогерка Саша Бо кардинально змінила свій імідж. 

Також ми повідомляли про те, що молода блогерка стала зіркою TikTok завдяки голінню своїх брів. 

Анастасія Покрещук шоу-бізнес Слава Дьомін українські зірки

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