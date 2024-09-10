Настя Покрещук з найбільшими вилицями на інтерв'ю у Слави Дьоміна — яким буде її тіло в 50 років

Українська блогерка Настя Покрещук на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська блогерка з найбільшими вилицями в країні Настя Покрещук дала перше інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Під час спілкування дівчина, яка зробила велику кількість пластичних операцій, зізналася, що буде з її тілом через 15 років.

Інтерв’ю з Настею Покрещук Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Настя Покрещук про своє тіло через 15 років

Нестандартна блогерка, яка прославилася найбільшими вилицями у світі, зізнається, що буде з її тілом у 50 років. Вона розповіла, що після схуднення вона робила собі підтяжку сідниць, тому вважає, що "провисання" на тілі завжди потрібно виправляти.

"Коли мені буде 50 років, нічого не буде. Провисання — це такий процес, який буде завжди — є в тебе імплант чи немає. Я робила собі підтяжку сідниць навіть тому, що я схудла на 12 кілограмів і шкіра провисла, і я її підрізала. Треба підтяжку робити, може в моєму випадку там трошки специфічно буде", — розповідає Настя Покрещук.

Інтерв'ю Слави Дьоміна і Насті Покрещук. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, блогерка зізналася, що хотіла вона колись зняти філлери й здивувати публіку тим, яка вона без них. Висловилася Настя і про своє тіло, заявивши про те, чи задоволена вона ним на 100%.

"Здивувати авдиторію — ніколи, я і так дивую своїм нестандартним мисленням і баченням себе. Для себе, можливо, я колись захочу (зняти філлери. — Ред.). Я вже хочу робити якусь підтяжку маленьку, щось виправити. Фігурою 100% задоволена", — пояснює також українська блогерка.

Блогерка Настя Покрещук — хто вона

Настя Покрещук — це українська блогерка, яка стала популярною завдяки своїй нестандартній зовнішності. За своє життя дівчина зробила величезну кількість пластичних операцій, повністю змінивши свій зовнішній вигляд у порівнянні з тим, якою вона була до них.

Блогерка Настя Покрещук до пластик і після. Фото: Instagram Насті Покрещук

Сьогодні блогерка має найбільші вилиці у світі, збільшені груди і навіть імпланти в сідницях, які вона вставила минулого року.

Настя Покрещук після операції із вставлення імплантів у сідниці. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

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