Настя Покрещук с самыми большими скулами на интервью у Славы Демина — каким будет ее тело в 50 лет

Украинский блогер Настя Покрещук на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский блогер с самыми большими скулами в стране Настя Покрещук дала первое интервью ведущему Славе Демину. Во время общения девушка, которая сделала большое количество пластических операций, призналась, что будет с ее телом через 15 лет.

Интервью с Настей Покрещук Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Настя Покрещук о своем теле через 15 лет

Нестандартная блоггерша, которая прославилась самыми большими скулами в мире, признается, что будет с ее телом в 50 лет. Она рассказала, что после похудения она делала себе подтяжку ягодиц, поэтому считает, что "провисание" на теле всегда нужно исправлять.

"Когда мне будет 50 лет, ничего не будет. Провисание — это такой процесс, который будет всегда — есть у тебя имплант или нет. Я делала себе подтяжку ягодиц даже, потому что я похудела на 12 килограмм, и кожа провисла, и я ее подрезала. Надо подтяжку делать, может, в моем случае там немного специфически будет", — рассказывает Настя Покрещук.

Интервью Славы Демина и Насти Покрещук. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, блогер призналась, хотела ли она когда-то снять филлеры и удивить публику тем, какая она без них. Высказалась Настя и о своем теле, заявив о том, довольна ли она им на 100%.

"Удивить аудиторию — никогда, я и так удивляю своим нестандартным мышлением и видением себя. Для себя, возможно, я когда-нибудь захочу (снять филлеры, — Ред.). Я уже хочу делать какую-то маленькую подтяжку, что-то исправить. Фигурой 100% довольна", — объясняет также украинский блогер.

Блогерка Настя Покрещук — кто она

Настя Покрещук — это украинский блогер, которая стала популярной благодаря своей нестандартной внешности. За свою жизнь девушка сделала огромное количество пластических операций, полностью изменив свой внешний вид по сравнению с тем, какой она была до них.

Блогер Настя Покрещук до пластик и после. Фото: Instagram Насти Покрещук

Сегодня блогер имеет самые большие скулы в мире, увеличенную грудь и даже импланты в ягодицах, которые она вставила в прошлом году.

Настя Покрещук после операции по вставке имплантов в ягодицы. Фото: скриншот со Stories в Instagram

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