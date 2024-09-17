Алина Доротюк призналась, почему отказалась от груди 10 размера

Украинская телеведущая и журналистка Алина Доротюк. Фото: instagram/dorotiuk

Журналистка и ведущая Алина Доротюк призналась, что 10 лет назад легла под нож на операционном столе. Она обратилась к хирургу и уменшила грудь. Позже совершила еще одну манипуляцию на лице.

О двух пластических операциях рассказала в своем выпуске на YouTube.

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Алина Доротюк имела 10 размер груди, впрочем, это мешало ей полноценно жить. Была сильная нагрузка на спину, поэтому она решилась на маммопластику.

Алина Доротюк к уменьшению груди. Фото: instagram/dorotiuk

Телеведущей провели операцию в 2013 году. Она полностью удовлетворена своим решением и ни о чем не жалеет.

"В 2013 году, но это было по медицинским показаниям, я сделала уменьшение груди. Я была худенькая, маленькая, и это была огромная нагрузка, когда у тебя 10-й размер груди, которая тянет вниз. Ты просыпаешься ночью от того, что болит спина, тебе хочется плакать постоянно, и ты не получаешь наслаждения от жизни", — поделилась Алина Доротюк.

Алина Доротюк после уменьшения груди. Фото: instagram/dorotiuk

В этом же году Доротюк снова легла под нож хирурга. Она сделала себе ринопластику. Ей частично изменили форму носа. Однако результат получился максимально естественным.

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