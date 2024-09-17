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Украинская телеведущая уменьшила грудь 10 размера — видео

17 сентября 2024 22:40
Валерия Соколенко - Редактор
Алина Доротюк призналась, почему отказалась от груди 10 размера
Украинская телеведущая и журналистка Алина Доротюк. Фото: instagram/dorotiuk
Валерия Соколенко - Редактор

Журналистка и ведущая Алина Доротюк призналась, что 10 лет назад легла под нож на операционном столе. Она обратилась к хирургу и уменшила грудь. Позже совершила еще одну манипуляцию на лице.

О двух пластических операциях рассказала в своем выпуске на YouTube.

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Алина Доротюк имела 10 размер груди, впрочем, это мешало ей полноценно жить. Была сильная нагрузка на спину, поэтому она решилась на маммопластику.

Алина Доротюк к уменьшению груди. Фото: instagram/dorotiuk
Алина Доротюк к уменьшению груди. Фото: instagram/dorotiuk

Телеведущей провели операцию в 2013 году. Она полностью удовлетворена своим решением и ни о чем не жалеет.

"В 2013 году, но это было по медицинским показаниям, я сделала уменьшение груди. Я была худенькая, маленькая, и это была огромная нагрузка, когда у тебя 10-й размер груди, которая тянет вниз. Ты просыпаешься ночью от того, что болит спина, тебе хочется плакать постоянно, и ты не получаешь наслаждения от жизни", — поделилась Алина Доротюк.

Алина Доротюк после уменьшения груди. Фото: instagram/dorotiuk
Алина Доротюк после уменьшения груди. Фото: instagram/dorotiuk

В этом же году Доротюк снова легла под нож хирурга. Она сделала себе ринопластику. Ей частично изменили форму носа. Однако результат получился максимально естественным.

Напомним, блогер Настя Покрещук объяснила, во что превратила свое тело. Также пластический хирург раскрыл секрет Николь Кидман, остающейся вечно молодой.

пластическая хирургия телевидение украинские звезды тело Алина Доротюк

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