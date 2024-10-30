Підлеглий Slimane звинуватив його у домаганнях — деталі позиву

Учасника Євробачення-2024 звинуватили у домаганнях до чоловіка
Учасника "Євробачення-2024", французького співака Slimane, справжнє ім'я якого Сліман Небчі, звинуватили в сексуальних домаганнях. Це сталося під час гастрольного туру артиста.
Про це пише Le Parisien.
На співака Slimane подали позов про домагання
Учасник технічної команди співака подав позов на нього до прокуратури Сент-Етьєна. У скарзі йдеться, що французький артист Slimane домагався його у грудні 2023 року. Вони тоді разом були у турі.
Інцидент нібито стався на вечірці, яку організували на честь завершення гастролей. Чоловік стверджує, що Slimane близько першої години ночі притиснув його до стіни і почав робити натяки на інтим. Позивач відмовив зірці, однак співак все ж таки затягнув його в гримерку. Навіть після того, як чоловік втік, артист протягом двох годин писав йому повідомлення інтимного характеру.
Технік звільнився і подав скаргу, щоб ніхто більше не постраждав від дій артиста. Натомість команда Slimane звинувачення заперечує і називають свідчення "божевільною історією".
Нагадаю, що Slimane представляв Францію на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". У Мальме артист виконав пісню Mon Amour та виборов четверте місце.
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