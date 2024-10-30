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Учасника Євробачення-2024 звинуватили у домаганнях до чоловіка

30 жовтня 2024 21:31
Валерія Соколенко - Редактор
Підлеглий Slimane звинуватив його у домаганнях — деталі позиву
Французький співак Slimane. Фото: instagram/slimane
Валерія Соколенко - Редактор

Учасника "Євробачення-2024", французького співака Slimane, справжнє ім'я якого Сліман Небчі, звинуватили в сексуальних домаганнях. Це сталося під час гастрольного туру артиста. 

Про це пише Le Parisien.

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На співака Slimane подали позов про домагання

Учасник технічної команди співака подав позов на нього до прокуратури Сент-Етьєна. У скарзі йдеться, що французький артист Slimane домагався його у грудні 2023 року. Вони тоді разом були у турі. 

Інцидент нібито стався на вечірці, яку організували на честь завершення гастролей. Чоловік стверджує, що Slimane близько першої години ночі притиснув його до стіни і почав робити натяки на інтим. Позивач відмовив зірці, однак співак все ж таки затягнув його в гримерку. Навіть після того, як чоловік втік, артист протягом двох годин писав йому повідомлення інтимного характеру. 

Співак Slimane
Slimane звинуватили у домаганнях. Фото: instagram/slimane

Технік звільнився і подав скаргу, щоб ніхто більше не постраждав від дій артиста. Натомість команда Slimane звинувачення заперечує і називають свідчення "божевільною історією".

Нагадаю, що Slimane представляв Францію на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". У Мальме артист виконав пісню Mon Amour та виборов четверте місце. 

Раніше ми писали про нові позови у справі заарештованого за сутенерство репера P. Diddy. Він нібито ґвалтував 10-річну дитину. Також його доньки повеселились на вечірці, поки тато сидить за ґратами. 

Євробачення-2024 закордонні зірки Франція секс-скандал домагання

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