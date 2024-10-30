Подчиненный Slimane обвинил его в притязаниях — детали иска

Французский певец Slimane. Фото: instagram/slimane

Участник "Евровидения-2024", французский певец Slimane, настоящее имя которого Слиман Небчи, был обвинен в сексуальных домогательствах. Это произошло во время гастрольного тура артиста.

Об этом пишет Le Parisien.

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Участник технической команды певца подал иск на него в прокуратуру Сент-Этьена. В жалобе говорится, что французский артист Slimane домогался его в декабре 2023 года. Они вместе были в туре.

Инцидент якобы произошел на вечеринке, организованной в честь завершения гастролей. Мужчина утверждает, что Slimane около часа ночи прижал его к стене и начал делать намеки на интим. Истец отказал звезде, однако певец все же затащил его в гримерную. Даже после того, как мужчина спрятался, артист в течение двух часов писал ему сообщения интимного характера.

Slimane обвинили в притязаниях. Фото: instagram/slimane

Техник уволился и подал жалобу, чтобы никто больше не пострадал от действий артиста. Зато команда Slimane обвинения отрицает и называют показания "сумасшедшей историей".

Напомним, что Slimane представлял Францию на песенном конкурсе "Евровидение-2024". В Мальме артист исполнил песню Mon Amour и завоевал четвертое место.

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