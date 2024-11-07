Як Моніка Беллуччі в 60 продовжує захоплювати своєю красою

Моніка Беллуччі. Фото: скриншот відео

Італійська кінозірка Моніка Беллуччі знову показала, чому її вважають іконою стилю і витонченості. В рамках нової фотосесії для китайського видання журналу ELLE, італійська акторка приміряла одразу кілька сміливих і водночас елегантних образів.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилась знімками з цієї фотосесії, що вже активно обговорюють в мережі.

Читайте також:

В яких образах можна побачити Беллуччі на нових фото

Фотографії, зроблені для цього номера, викликали фурор серед її шанувальників, і не дивно, адже Моніка, як завжди, випромінює неймовірний шарм і грацію.

В одному з образів Беллуччі позувала в довгому шкіряному пальто. Широкі плечі, вузька талія — весь стиль підкреслював її сильну і водночас жіночну натуру.

Беллуччі в стильному пальто. Фото: Instagram.com/monicabellucciofficiel

Але справжній ажіотаж викликала інша фотографія, де акторка одягнула сіточку, під якою виднівся топ, і доповнила цей сміливий образ мініспідницею.

Цей вибір ще раз підкреслив, що вік для Беллуччі — лише цифра, адже вона з легкістю демонструє сміливі й сучасні луки, маючи як завжди неперевершений вигляд.

Cміливий образ від Моніки Беллуччі. Фото: Instagram.com/monicabellucciofficiel

Шанувальники одразу ж засипали Беллуччі компліментами, виражаючи своє захоплення її красою.

В цілому, ця фотосесія показала, що Моніка Беллуччі і досі залишається однією з найкрасивіших і найстильніших жінок сучасності.

Раніше ми писали про те, що Вікторія Бекхем з донькою похизувалася стильними образами.

Також ми повідомляли, що схудла Келлі Осборн похизувалася тонкою талією в корсеті.