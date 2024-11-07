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У шкірі та з декольте — Белуччі здивувала образами для глянцю

7 листопада 2024 10:17
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Як Моніка Беллуччі в 60 продовжує захоплювати своєю красою
Моніка Беллуччі. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Італійська кінозірка Моніка Беллуччі знову показала, чому її вважають іконою стилю і витонченості. В рамках нової фотосесії для китайського видання журналу ELLE, італійська акторка приміряла одразу кілька сміливих і водночас елегантних образів. 

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилась знімками з цієї фотосесії, що вже активно обговорюють в мережі. 

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Фотографії, зроблені для цього номера, викликали фурор серед її шанувальників, і не дивно, адже Моніка, як завжди, випромінює неймовірний шарм і грацію. 

В одному з образів Беллуччі позувала в довгому шкіряному пальто. Широкі плечі, вузька талія — весь стиль підкреслював її сильну і водночас жіночну натуру.

У шкірі та з декольте — Белуччі здивувала образами для глянцю - фото 1
Беллуччі в стильному пальто. Фото: Instagram.com/monicabellucciofficiel

Але справжній ажіотаж викликала інша фотографія, де акторка одягнула сіточку, під якою виднівся топ, і доповнила цей сміливий образ мініспідницею.

Цей вибір ще раз підкреслив, що вік для Беллуччі — лише цифра, адже вона з легкістю демонструє сміливі й сучасні луки, маючи як завжди неперевершений вигляд. 

У шкірі та з декольте — Белуччі здивувала образами для глянцю - фото 2
Cміливий образ від Моніки Беллуччі. Фото: Instagram.com/monicabellucciofficiel

Шанувальники одразу ж засипали Беллуччі компліментами, виражаючи своє захоплення її красою.

В цілому, ця фотосесія показала, що Моніка Беллуччі і досі залишається однією з найкрасивіших і найстильніших жінок сучасності. 

Раніше ми писали про те, що Вікторія Бекхем з донькою похизувалася стильними образами.

Також ми повідомляли, що схудла Келлі Осборн похизувалася тонкою талією в корсеті.

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