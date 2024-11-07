Как Моника Беллуччи в 60 продолжает восхищать своей красотой

Моника Беллуччи. Фото: скриншот видео

Итальянская кинозвезда Моника Беллуччи снова показала, почему ее считают иконой стиля и изящества. В рамках новой фотосессии для китайского издания журнала ELLE итальянская актриса примерила сразу несколько смелых и одновременно элегантных образов.

На своей странице в Instagram звезда поделилась снимками этой фотосессии, которые уже активно обсуждают в сети.

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Фотографии, сделанные для этого номера, произвели фурор среди ее поклонников, и не удивительно, ведь Моника, как всегда, излучает невероятный шарм и грацию.

В одном из образов Беллуччи позировала в длинном кожаном пальто. Широкие плечи, узкая талия — весь стиль подчеркивал ее сильную и одновременно женственную натуру.

Беллуччи в стильном пальто. Фото: Instagram.com/monicabellucciofficiel

Но настоящий ажиотаж вызвала другая фотография, где актриса надела сеточку, под которой виднелся топ, и дополнила этот смелый образ мини-юбкой.

Этот выбор еще раз подчеркнул, что возраст для Беллуччи — лишь цифра, ведь она с легкостью демонстрирует смелые и современные луки, при этом всегда имеет роскошный вид.

Смелый образ от Моники Беллуччи. Фото: Instagram.com/monicabellucciofficiel

Поклонники сразу же засыпали Беллуччи комплиментами, выражая свое восхищение ее красотой.

В целом, эта фотосессия показала, что Моника Беллуччи до сих пор остается одной из самых красивых и стильных женщин современности.

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