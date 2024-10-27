Фестиваль Червона рута — у Польщі відбувся відбір учасників

Учасники конкурсу "Червона рута". Фото: Новини.LIVE

Уперше за 35 років існування фестивалю "Червона рута" відбір учасників відбувається не лише в Україні, а й поза її межами, а саме у столиці Польщі — Варшаві. Усе задля того, щоб в конкурсі змогли взяти участь й українці, які через повномасштабне російське вторгнення були змушені виїхати за кордон.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Учасниця "Червоної рути". Фото: Новини.LIVE

"Червона Рута" протягом 35 років здобуває визнання та авторитет у суспільстві. Основною метою конкурсу є підтримка молодих талантів, а також патріотичне виховання через засоби масової музики. Участь у відбірковому конкурсі не вимагає вступних внесків, що робить його доступним для всіх охочих. Особливою подією цього року є те, що вперше в історії фестивалю "Червона Рута" відбірковий конкурс відбудеться у Варшаві. Це рішення зумовлене тим, що в Польщі проживає найбільша кількість українців, які отримали прихисток у цій країні, виявивши благородство та підтримку. Проведення конкурсу в Польщі має на меті зміцнити культурні зв'язки між українською та польською молоддю, що є важливим кроком у розвитку культурної дипломатії", — зауважила керівниця творчого відділу фестивалю "Червона рута" Альона Біда.

За умовами конкурсу, спробувати свої сили мали змогу музиканти, віком від 12 до 35 років, як самостійні виконавці, так і гурти. Потрібно було виконати три пісні українською мовою.

Переможцями відбору у Варшаві стали три сольних виконавці — Вікторія Добровольська, Станіслав Карпов, Роман Панченко і два гурти — "Вільні" та Izzі.

Роман Панченко. Фото: Новини.LIVE

Фіналіст конкурсу 29-річний Роман Панченко розповідає, прийшов не так задля перемоги, як заради цікавості. Колись у "Червоній руті" брав участь його батько. Сам хлопець музикою займається з 4 років, нині записує власні пісні і вже активно гастролює Польщею. До Варшави переїхав 6 років тому.

"Мій батько колись брав участь у "Червоній руті", тому мені стало цікаво, що тут відбувається. Я нічого не знаю про цей фестиваль, тільки слухав історії якісь. Прийшов просто виступити, подивитися, що тут діється, показати себе, можливо комусь сподобається. До конкурсу не готувався. Тільки приїхав до Варшави, було 2 концерти напередодні у Вроцлаві. Голос трохи сів, тому я не зовсім готовий", — розповів співак.

Свої авторські пісні у півфіналі "Червоної рути" також представив ще один переможець — 27-річний Станіслав Карпов. Хлопець живе у Варшаві вже 10 років, музикою теж займається з дитинства, професійно — останні 2 роки.

"Я представляв свій репертуар, пісні, в яких я найбільше впевнений, — це мої авторські пісні, які вже є випущеними на платформах в інтернеті. Очікування від конкурсу — познайомитись, побачити, хто в суддях, побачити інших учасників. Є ті, кого вже чув, знаю, є ті, кого ще не чув", — каже хлопець.

Відбір до "Червоної рути". Фото: Новини.LIVE

Крім переможців журі конкурсного відбору визначило резервістів — це ті виконавці, які ще не зовсім сформувалися як артисти, але мають великий потенціал в майбутньому дійти до статусу переможця.

До резервістів "Червоної рути" відбіркового етапу у Варшаві потрапили й 12-річна Кароліна Ляльковська зі Львівщини.

"Готувалася я майже рік. Моя викладачка мала бути в журі, але на жаль, захворіла. Вона за рік до конкурсу сказала, що буде відбір, ми з нею рік готувалися, обирали репертуар і вивчали пісні. Найважче було не забути текст. А найбільш страшно було, коли судді сказали заспівати народні пісні, а я, на жаль, такого не слухаю, я більш за сучасні пісні — рок, поп", — розповідає юна співачка.

Відкриття молодих талантів є дуже важливим завданням, зазначила членкиня суддівської ради відбіркового етапу фестивалю "Червона Рута" у Варшаві Маріанна Яра. За її словами, попри те, які трагічні часи ми переживаємо, саме молоде покоління має відроджувати і пропагувати українську культуру на увесь світ.

Підготовка до конкурсу "Червона рута". Фото: Новини.LIVE

"Якщо не будемо боротися за нашу культуру, тоді за що ми боремося? Велика надія, що ті молоді люди, котрі вийдуть на сцену, понесуть українську пісню у світ, а українську пісня, як ми знаємо, завжди була найбільшим амбасадором України. Пісня має бути в першу чергу переконлива, виконавець повинен сам повірити в те, що співає і змусити слухача повірити теж. Тоді пісня буде така, що полетить в маси. Від серця до серця", — зазначила Маріанна Яра.

В організації півфіналу фестивалю "Червона Рута" у Варшаві допоміг волонтерський фонд Uniters. Організація займається допомогою українським військовослужбовцям ще з 2014 року, а після початку повномасштабного російського вторгнення, опікується також українськими вимушеними переселенцями у Польщі.

"Дуже приємно, що відбір фестивалю відбувається й у Польщі, у Варшаві, що звернулися до нас, фонду Uniters, про допомогу в організації. Ми залучили наших партнерів - Об'єднання українців у Польщі, фонду "Український дім", всі погодились. Ми дуже щасливі що можемо тут просувати українську пісню, тим більше зараз, коли українсько-польські відносини переживають невеликий занепад. Цей фестиваль будує новий міст. Ми маємо надію, що це буде початком виходу фестивалю "Червона рута" на міжнародний рівень. Це мрія усіх нас", — розповіла засновниця Uniters Галина Андрушков.

Учасниця відбору до конкурсу "Червона рута". Фото: Новини.LIVE

"Коли з'явилася ідея, що треба робити відбір учасників тут, у Польщі, ми усвідомили, що не можемо дозволити, щоб така важлива традиція української культури як фестиваль "Червона рута", не відбувся і щоб в ньому не взяли участь ті, хто мусить бути за кордоном, хто виїхав. Саме тому ми вирішили, що будемо це підтримувати і допомагати. Ця війна є також про культуру і це малий наш фронт, бо одна з цілей Путіна — знищити українську культуру, а наша ціль — її зберегти і розвивати", — підкреслив голова Обʼєднання українців у Польщі Мирослав Скірка.

Крім Польщі, відбіркові конкурси фестивалю цього року вже провели в 19 областях України, зокрема в Херсонській та Запорізькій. Організатори сподіваються також організувати прослуховування вокалістів з Луганщини, Донеччини, Харківщини та Сумщини.

"Червона рута" — щорічний український музичний фестиваль, що існує з 1989 року. Змагання проводяться у шести музичних напрямах: автентичний фольклор, популярна, танцювальна, акустична, експериментальна та рок-музика. За час існування фестивалю серед його учасників були такі гурти, як "Плач Єремії", "Воплі Відоплясова", "Кому вниз", "Тартак", а також виконавці Катя Chilly, Ірина Білик, Андрій Кузьменко, Марічка Бурмака, Сестричка Віка та артисти з різних країн, зокрема з Польщі, США, Канади, Угорщини. Зазвичай у парні роки відбуваються обласні відбори в кожній області України, а в непарні — організовують фінальні змагання фестивалю.

Співачка, відбір до "Червоної рути". Фото: Новини.LIVE

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