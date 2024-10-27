Фестиваль Червона рута — в Польше состоялся отбор участников

Участники конкурса "Червона рута". Фото: Новини.LIVE

Впервые за 35 лет существования фестиваля "Червона рута" отбор участников проходит не только в Украине, но и за ее пределами, а именно в столице Польши — Варшаве. Все для того, чтобы в конкурсе смогли принять участие и украинцы, которые из-за полномасштабного российского вторжения были вынуждены выехать за границу.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Участница "Червоної рути". Фото: Новости.

"Червона рута" в течение 35 лет получает признание и авторитет в обществе. Основной целью конкурса является поддержка молодых талантов, а также патриотическое воспитание через средства массовой музыки. Участие в отборочном конкурсе не требует вступительных взносов, что делает его доступным для всех желающих. Особым событием этого года является то, что впервые в истории фестиваля "Червона рута" отборочный конкурс состоится в Варшаве. Это решение обусловлено тем, что в Польше проживает наибольшее количество украинцев, которые получили приют в этой стране, проявившей благородство и поддержку. Проведение конкурса в Польше имеет целью укрепить культурные связи между украинской и польской молодежью, что является важным шагом в развитии культурной дипломатии", — отметила руководитель творческого отдела фестиваля "Червона рута" Алена Беда.

По условиям конкурса, попробовать свои силы могли музыканты в возрасте от 12 до 35 лет, как самостоятельные исполнители, так и группы. Нужно было исполнить три песни на украинском языке.

Победителями отбора в Варшаве стали три сольных исполнителя — Виктория Добровольская, Станислав Карпов, Роман Панченко и две группы — "Вільні" и Izzi.

Роман Панченко. Фото: Новини.LIVE

Финалист конкурса, 29-летний Роман Панченко рассказывает, пришел не столько ради победы, сколько ради любопытства. Когда-то в "Червоной руте" участвовал его отец. Сам парень музыкой занимается с четырех лет, сейчас записывает собственные песни и уже активно гастролирует по Польше. В Варшаву переехал шесть лет назад.

"Мой отец когда-то участвовал в "Червоной руте", поэтому мне стало интересно, что здесь происходит. Я ничего не знаю об этом фестивале, только слушал истории какие-то. Пришел просто выступить, посмотреть, что здесь творится, показать себя, возможно кому-то понравится. К конкурсу не готовился. Только приехал в Варшаву, было два концерта накануне во Вроцлаве. Голос немного сел, поэтому я не совсем готов", — рассказал певец.

Свои авторские песни в полуфинале "Червоной руты" также представил еще один победитель — 27-летний Станислав Карпов. Парень живет в Варшаве уже 10 лет, музыкой тоже занимается с детства, профессионально — последние два года.

"Я представлял свой репертуар, песни, в которых я больше всего уверен, — это мои авторские песни, которые уже выпущены на платформах в интернете. Ожидания от конкурса — познакомиться, увидеть, кто в судьях, увидеть других участников. Есть те, кого уже слышал, знаю, есть те, кого еще не слышал", — говорит парень.

Отбор в "Червону руту". Фото: Новини.LIVE

Кроме победителей жюри конкурсного отбора определило резервистов — это те исполнители, которые еще не совсем сформировались как артисты, но имеют большой потенциал в будущем дойти до статуса победителя.

К резервистам "Червоной руты" отборочного этапа в Варшаве попали и 12-летняя Каролина Ляльковская со Львовщины.

"Готовилась я почти год. Моя преподавательница должна была быть в жюри, но, к сожалению, заболела. Она за год до конкурса сказала, что будет отбор, мы с ней год готовились, выбирали репертуар и изучали песни. Самое трудное было — не забыть текст. А наиболее страшно было, когда судьи сказали спеть народные песни, а я, к сожалению, такого не слушаю, я больше за современные песни — рок, поп", — рассказывает юная певица.

Открытие молодых талантов является очень важной задачей, отметила член судейского совета отборочного этапа фестиваля "Червона рута" в Варшаве Марианна Яра. По ее словам, несмотря на то, какие трагические времена мы переживаем, именно молодое поколение должно возрождать и пропагандировать украинскую культуру на весь мир.

Подготовка к конкурсу "Червона рута". Фото: Новини.LIVE

"Если не будем бороться за нашу культуру, тогда за что мы боремся? Большая надежда, что те молодые люди, которые выйдут на сцену, понесут украинскую песню в мир, а украинская песня, как мы знаем, всегда была самым большим амбассадором Украины. Песня должна быть в первую очередь убедительная, исполнитель должен сам поверить в то, что поет, и заставить слушателя поверить тоже. Тогда песня будет такая, что полетит в массы. От сердца к сердцу", — отметила Марианна Яра.

В организации полуфинала фестиваля "Червона рута" в Варшаве помог волонтерский фонд Uniters. Организация занимается помощью украинским военнослужащим еще с 2014 года, а после начала полномасштабного российского вторжения занимается также украинскими вынужденными переселенцами в Польше.

"Очень приятно, что отбор фестиваля происходит и в Польше, в Варшаве, что обратились к нам, фонду Uniters, о помощи в организации. Мы привлекли наших партнеров — Объединение украинцев в Польше, фонд "Украинский дом", все согласились. Мы очень счастливы, что можем здесь продвигать украинскую песню, тем более сейчас, когда украинско-польские отношения переживают небольшой упадок. Этот фестиваль строит новый мост. Мы надеемся, что это будет началом выхода фестиваля "Червона рута" на международный уровень. Это мечта всех нас", — рассказала основательница Uniters Галина Андрушков.

Участница отбора к конкурсу "Червона рута". Фото: Новини.LIVE

"Когда появилась идея, что надо проводить отбор участников здесь, в Польше, мы осознали, что не можем позволить, чтобы такая важная традиция украинской культуры, как фестиваль "Червона рута", не состоялся и чтобы в нем не приняли участие те, кто должен быть за границей, кто уехал. Именно поэтому мы решили, что будем это поддерживать и помогать. Эта война также о культуре, и это малый наш фронт, потому что одна из целей Путина — уничтожить украинскую культуру, а наша цель — ее сохранить и развивать", — подчеркнул председатель Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка.

Кроме Польши, отборочные конкурсы фестиваля в этом году уже провели в 19 областях Украины, в частности в Херсонской и Запорожской. Организаторы надеются также организовать прослушивание вокалистов из Луганской, Донецкой, Харьковской и Сумской областей.

"Червона рута" — ежегодный украинский музыкальный фестиваль, существующий с 1989 года. Соревнования проводятся в шести музыкальных направлениях: аутентичный фольклор, популярная, танцевальная, акустическая, экспериментальная и рок-музыка. За время существования фестиваля среди его участников были такие группы, как "Плач Иеремии", "Вопли Видоплясова", "Кому вниз", "Тартак", а также исполнители Катя Chilly, Ирина Билык, Андрей Кузьменко, Маричка Бурмака, Сестричка Вика и артисты из разных стран, в частности из Польши, США, Канады, Венгрии. Обычно в четные годы проходят областные отборы в каждой области Украины, а в нечетные — организуют финальные соревнования фестиваля.

Певица, отбор в "Червону руту". Фото: Новини.LIVE

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