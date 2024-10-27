Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Польше выбрали финалистов украинского фестиваля Червона рута arrow

В Польше выбрали финалистов украинского фестиваля Червона рута

27 октября 2024 15:16
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
Фестиваль Червона рута — в Польше состоялся отбор участников
Участники конкурса "Червона рута". Фото: Новини.LIVE
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

Впервые за 35 лет существования фестиваля "Червона рута" отбор участников проходит не только в Украине, но и за ее пределами, а именно в столице Польши — Варшаве. Все для того, чтобы в конкурсе смогли принять участие и украинцы, которые из-за полномасштабного российского вторжения были вынуждены выехать за границу.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:
Участница "Красной руты"
Участница "Червоної рути". Фото: Новости.

"Червона рута" в течение 35 лет получает признание и авторитет в обществе. Основной целью конкурса является поддержка молодых талантов, а также патриотическое воспитание через средства массовой музыки. Участие в отборочном конкурсе не требует вступительных взносов, что делает его доступным для всех желающих. Особым событием этого года является то, что впервые в истории фестиваля "Червона рута" отборочный конкурс состоится в Варшаве. Это решение обусловлено тем, что в Польше проживает наибольшее количество украинцев, которые получили приют в этой стране, проявившей благородство и поддержку. Проведение конкурса в Польше имеет целью укрепить культурные связи между украинской и польской молодежью, что является важным шагом в развитии культурной дипломатии", — отметила руководитель творческого отдела фестиваля "Червона рута" Алена Беда.

По условиям конкурса, попробовать свои силы могли музыканты в возрасте от 12 до 35 лет, как самостоятельные исполнители, так и группы. Нужно было исполнить три песни на украинском языке. 

Победителями отбора в Варшаве стали три сольных исполнителя — Виктория Добровольская, Станислав Карпов, Роман Панченко и две группы — "Вільні" и Izzi.

Роман Панченко
Роман Панченко. Фото: Новини.LIVE

Финалист конкурса, 29-летний Роман Панченко рассказывает, пришел не столько ради победы, сколько ради любопытства. Когда-то в "Червоной руте" участвовал его отец. Сам парень музыкой занимается с четырех лет, сейчас записывает собственные песни и уже активно гастролирует по Польше. В Варшаву переехал шесть лет назад.

"Мой отец когда-то участвовал в "Червоной руте", поэтому мне стало интересно, что здесь происходит. Я ничего не знаю об этом фестивале, только слушал истории какие-то. Пришел просто выступить, посмотреть, что здесь творится, показать себя, возможно кому-то понравится. К конкурсу не готовился. Только приехал в Варшаву, было два концерта накануне во Вроцлаве. Голос немного сел, поэтому я не совсем готов", — рассказал певец.

Свои авторские песни в полуфинале "Червоной руты" также представил еще один победитель — 27-летний Станислав Карпов. Парень живет в Варшаве уже 10 лет, музыкой тоже занимается с детства, профессионально — последние два года.

"Я представлял свой репертуар, песни, в которых я больше всего уверен, — это мои авторские песни, которые уже выпущены на платформах в интернете. Ожидания от конкурса — познакомиться, увидеть, кто в судьях, увидеть других участников.  Есть те, кого уже слышал, знаю, есть те, кого еще не слышал", — говорит парень. 

Отбор в "Красную руту"
Отбор в "Червону руту". Фото: Новини.LIVE

Кроме победителей жюри конкурсного отбора определило резервистов — это те исполнители, которые еще не совсем сформировались как артисты, но имеют большой потенциал в будущем дойти до статуса победителя. 

К резервистам "Червоной руты" отборочного этапа в Варшаве попали и 12-летняя Каролина Ляльковская со Львовщины.

"Готовилась я почти год. Моя преподавательница должна была быть в жюри, но, к сожалению, заболела. Она за год до конкурса сказала, что будет отбор, мы с ней год готовились, выбирали репертуар и изучали песни. Самое трудное было — не забыть текст. А наиболее страшно было, когда судьи сказали спеть народные песни, а я, к сожалению, такого не слушаю, я больше за современные песни — рок, поп", — рассказывает юная певица.  

Открытие молодых талантов является очень важной задачей, отметила член судейского совета отборочного этапа фестиваля "Червона рута" в Варшаве Марианна Яра. По ее словам, несмотря на то, какие трагические времена мы переживаем, именно молодое поколение должно возрождать и пропагандировать украинскую культуру на весь мир. 

Подготовка к конкурсу "Красная рута"
Подготовка к конкурсу "Червона рута". Фото: Новини.LIVE

"Если не будем бороться за нашу культуру, тогда за что мы боремся? Большая надежда, что те молодые люди, которые выйдут на сцену, понесут украинскую песню в мир, а украинская песня, как мы знаем, всегда была самым большим амбассадором Украины. Песня должна быть в первую очередь убедительная, исполнитель должен сам поверить в то, что поет, и заставить слушателя поверить тоже. Тогда песня будет такая, что полетит в массы. От сердца к сердцу", — отметила Марианна Яра. 

В организации полуфинала фестиваля "Червона рута" в Варшаве помог волонтерский фонд Uniters. Организация занимается помощью украинским военнослужащим еще с 2014 года, а после начала полномасштабного российского вторжения занимается также украинскими вынужденными переселенцами в Польше.

"Очень приятно, что отбор фестиваля происходит и в Польше, в Варшаве, что обратились к нам, фонду Uniters, о помощи в организации. Мы привлекли наших партнеров — Объединение украинцев в Польше, фонд "Украинский дом", все согласились. Мы очень счастливы, что можем здесь продвигать украинскую песню, тем более сейчас, когда украинско-польские отношения переживают небольшой упадок. Этот фестиваль строит новый мост. Мы надеемся, что это будет началом выхода фестиваля "Червона рута" на международный уровень. Это мечта всех нас", — рассказала основательница Uniters Галина Андрушков.

Участница отбора к конкурсу "Красная рута"
Участница отбора к конкурсу "Червона рута". Фото: Новини.LIVE

"Когда появилась идея, что надо проводить отбор участников здесь, в Польше, мы осознали, что не можем позволить, чтобы такая важная традиция украинской культуры, как фестиваль "Червона рута", не состоялся и чтобы в нем не приняли участие те, кто должен быть за границей, кто уехал. Именно поэтому мы решили, что будем это поддерживать и помогать. Эта война также о культуре, и это малый наш фронт, потому что одна из целей Путина — уничтожить украинскую культуру, а наша цель — ее сохранить и развивать", — подчеркнул председатель Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка.

Кроме Польши, отборочные конкурсы фестиваля в этом году уже провели в 19 областях Украины, в частности в Херсонской и Запорожской. Организаторы надеются также организовать прослушивание вокалистов из Луганской, Донецкой, Харьковской и Сумской областей.

"Червона рута" — ежегодный украинский музыкальный фестиваль, существующий с 1989 года. Соревнования проводятся в шести музыкальных направлениях: аутентичный фольклор, популярная, танцевальная, акустическая, экспериментальная и рок-музыка. За время существования фестиваля среди его участников были такие группы, как "Плач Иеремии", "Вопли Видоплясова", "Кому вниз", "Тартак", а также исполнители Катя Chilly, Ирина Билык, Андрей Кузьменко, Маричка Бурмака, Сестричка Вика и артисты из разных стран, в частности из Польши, США, Канады, Венгрии. Обычно в четные годы проходят областные отборы в каждой области Украины, а в нечетные — организуют финальные соревнования фестиваля.

Певица, отбор в "Красную руту"
Певица, отбор в "Червону руту". Фото: Новини.LIVE

Напомним, песенный конкурс Евровидения-2025 состоится в швейцарском Базеле в мае. Впрочем, организаторы уже поделились некоторыми планами по благоустройству города и проведению одного из рекордов.

Ранее Новини.LIVE писали, что певица Маша Кондратенко стала новой амбассадоркой проекта Equal стриминговой платформы Spotify. В большую программу стриминга по поддержке женщин-артисток входит более 50 стран.

искусство фестиваль песни Польша конкурс Варшава

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре