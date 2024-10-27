Фестиваль Червона рута — в Польше состоялся отбор участников

В Польше выбрали финалистов украинского фестиваля Червона рута
Впервые за 35 лет существования фестиваля "Червона рута" отбор участников проходит не только в Украине, но и за ее пределами, а именно в столице Польши — Варшаве. Все для того, чтобы в конкурсе смогли принять участие и украинцы, которые из-за полномасштабного российского вторжения были вынуждены выехать за границу.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
"Червона рута" в течение 35 лет получает признание и авторитет в обществе. Основной целью конкурса является поддержка молодых талантов, а также патриотическое воспитание через средства массовой музыки. Участие в отборочном конкурсе не требует вступительных взносов, что делает его доступным для всех желающих. Особым событием этого года является то, что впервые в истории фестиваля "Червона рута" отборочный конкурс состоится в Варшаве. Это решение обусловлено тем, что в Польше проживает наибольшее количество украинцев, которые получили приют в этой стране, проявившей благородство и поддержку. Проведение конкурса в Польше имеет целью укрепить культурные связи между украинской и польской молодежью, что является важным шагом в развитии культурной дипломатии", — отметила руководитель творческого отдела фестиваля "Червона рута" Алена Беда.
По условиям конкурса, попробовать свои силы могли музыканты в возрасте от 12 до 35 лет, как самостоятельные исполнители, так и группы. Нужно было исполнить три песни на украинском языке.
Победителями отбора в Варшаве стали три сольных исполнителя — Виктория Добровольская, Станислав Карпов, Роман Панченко и две группы — "Вільні" и Izzi.
Финалист конкурса, 29-летний Роман Панченко рассказывает, пришел не столько ради победы, сколько ради любопытства. Когда-то в "Червоной руте" участвовал его отец. Сам парень музыкой занимается с четырех лет, сейчас записывает собственные песни и уже активно гастролирует по Польше. В Варшаву переехал шесть лет назад.
"Мой отец когда-то участвовал в "Червоной руте", поэтому мне стало интересно, что здесь происходит. Я ничего не знаю об этом фестивале, только слушал истории какие-то. Пришел просто выступить, посмотреть, что здесь творится, показать себя, возможно кому-то понравится. К конкурсу не готовился. Только приехал в Варшаву, было два концерта накануне во Вроцлаве. Голос немного сел, поэтому я не совсем готов", — рассказал певец.
Свои авторские песни в полуфинале "Червоной руты" также представил еще один победитель — 27-летний Станислав Карпов. Парень живет в Варшаве уже 10 лет, музыкой тоже занимается с детства, профессионально — последние два года.
"Я представлял свой репертуар, песни, в которых я больше всего уверен, — это мои авторские песни, которые уже выпущены на платформах в интернете. Ожидания от конкурса — познакомиться, увидеть, кто в судьях, увидеть других участников. Есть те, кого уже слышал, знаю, есть те, кого еще не слышал", — говорит парень.
Кроме победителей жюри конкурсного отбора определило резервистов — это те исполнители, которые еще не совсем сформировались как артисты, но имеют большой потенциал в будущем дойти до статуса победителя.
К резервистам "Червоной руты" отборочного этапа в Варшаве попали и 12-летняя Каролина Ляльковская со Львовщины.
"Готовилась я почти год. Моя преподавательница должна была быть в жюри, но, к сожалению, заболела. Она за год до конкурса сказала, что будет отбор, мы с ней год готовились, выбирали репертуар и изучали песни. Самое трудное было — не забыть текст. А наиболее страшно было, когда судьи сказали спеть народные песни, а я, к сожалению, такого не слушаю, я больше за современные песни — рок, поп", — рассказывает юная певица.
Открытие молодых талантов является очень важной задачей, отметила член судейского совета отборочного этапа фестиваля "Червона рута" в Варшаве Марианна Яра. По ее словам, несмотря на то, какие трагические времена мы переживаем, именно молодое поколение должно возрождать и пропагандировать украинскую культуру на весь мир.
"Если не будем бороться за нашу культуру, тогда за что мы боремся? Большая надежда, что те молодые люди, которые выйдут на сцену, понесут украинскую песню в мир, а украинская песня, как мы знаем, всегда была самым большим амбассадором Украины. Песня должна быть в первую очередь убедительная, исполнитель должен сам поверить в то, что поет, и заставить слушателя поверить тоже. Тогда песня будет такая, что полетит в массы. От сердца к сердцу", — отметила Марианна Яра.
В организации полуфинала фестиваля "Червона рута" в Варшаве помог волонтерский фонд Uniters. Организация занимается помощью украинским военнослужащим еще с 2014 года, а после начала полномасштабного российского вторжения занимается также украинскими вынужденными переселенцами в Польше.
"Очень приятно, что отбор фестиваля происходит и в Польше, в Варшаве, что обратились к нам, фонду Uniters, о помощи в организации. Мы привлекли наших партнеров — Объединение украинцев в Польше, фонд "Украинский дом", все согласились. Мы очень счастливы, что можем здесь продвигать украинскую песню, тем более сейчас, когда украинско-польские отношения переживают небольшой упадок. Этот фестиваль строит новый мост. Мы надеемся, что это будет началом выхода фестиваля "Червона рута" на международный уровень. Это мечта всех нас", — рассказала основательница Uniters Галина Андрушков.
"Когда появилась идея, что надо проводить отбор участников здесь, в Польше, мы осознали, что не можем позволить, чтобы такая важная традиция украинской культуры, как фестиваль "Червона рута", не состоялся и чтобы в нем не приняли участие те, кто должен быть за границей, кто уехал. Именно поэтому мы решили, что будем это поддерживать и помогать. Эта война также о культуре, и это малый наш фронт, потому что одна из целей Путина — уничтожить украинскую культуру, а наша цель — ее сохранить и развивать", — подчеркнул председатель Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка.
Кроме Польши, отборочные конкурсы фестиваля в этом году уже провели в 19 областях Украины, в частности в Херсонской и Запорожской. Организаторы надеются также организовать прослушивание вокалистов из Луганской, Донецкой, Харьковской и Сумской областей.
"Червона рута" — ежегодный украинский музыкальный фестиваль, существующий с 1989 года. Соревнования проводятся в шести музыкальных направлениях: аутентичный фольклор, популярная, танцевальная, акустическая, экспериментальная и рок-музыка. За время существования фестиваля среди его участников были такие группы, как "Плач Иеремии", "Вопли Видоплясова", "Кому вниз", "Тартак", а также исполнители Катя Chilly, Ирина Билык, Андрей Кузьменко, Маричка Бурмака, Сестричка Вика и артисты из разных стран, в частности из Польши, США, Канады, Венгрии. Обычно в четные годы проходят областные отборы в каждой области Украины, а в нечетные — организуют финальные соревнования фестиваля.
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