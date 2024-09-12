Бен Аффлек заборонив собі нові романи через Дженніфер Лопес — причини

Голлівудський актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Бен Аффлек офіційно оголосив про розрив із Дженніфер Лопес, втім не готовий до змін в особистому житті. Сотні спокусливих жінок прагнуть привернути його увагу. Актор ж заперечує будь-які чутки.

Про це пише Heat.

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Дженніфер Лопес подала на розлучення з Аффлеком у день їхньої другої річниці весілля. Відразу з'явились чутки, що актор почав зустрічатися з 36-річною КІК Кеннеді, онукою вбитого експрезидента США Роберта Ф. Кеннеді.

Пару бачили разом в Polo Lounge в готелі Beverly Hills та інших популярних місцях зустрічей зірок. Втім, представники команди Аффлека спростували будь-які припущення.

"Жодне з цих припущень не відповідає дійсності. Вони не перебувають у стосунках і ніколи не зустрічалися", — заявили вони.

Бен Аффлек хоче завести новий роман, але боїться реакції Джей Ло. Фото: Reuters

Стало відомо, що Бен сам заборонив собі заводити нові романи, поки не закінчиться процес розлучення. Він хоче зберегти хороші стосунки з Дженніфер Лопес.

Ймовірно, це пов'язано з умовами шлюбного контракту, який вони підписали під час одруження. І нині думають, як будуть ділити майно, яке попередньо оцінили в 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Він, дійсно, хоче знову почати веселитися, і у нього так багато гарячих жінок, які розривають його телефон, але він відкладає плани на побачення. Він не може дозволити собі засмутити Дженніфер. Хоча його розчаровує той факт, що він позбавлений можливості жити вільно, він розуміє, що не може ризикувати. Бен сподівається на швидке завершення розлучення, але усвідомлює, що Лопес може затягнути процес, якщо він зробить щось, що викличе її невдоволення", — розповіло джерело видання.

Також інсайдер вважає, що єдиний шлях до швидкого розлучення — це погодитися на умови Лопес і "бути настільки поступливим, наскільки це можливо".

Нагадаємо, Джей Ло видалила тату, яке нагадувало про Бена Аффлека. Також співачку побачили в компанії актора Метта Деймона, хоча розлучення ще триває.