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У него много горячих женщин — как живет Аффлек после развода с Лопес

12 сентября 2024 00:30
Валерия Соколенко - Редактор
Бен Аффлек запретил себе новые романы из-за Дженнифер Лопес.
Голливудский актер Бен Аффлек. Фото: Reuters
Валерия Соколенко - Редактор

Бен Аффлек официально объявил о разрыве с Дженнифер Лопес, но не готов к переменам в личной жизни. Сотни соблазнительных женщин стремятся привлечь его внимание. Актер же отрицает какие-либо слухи.

Об этом пишет Heat.

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Дженнифер Лопес подала на развод с Аффлеком в день их второй годовщины свадьбы. Сразу появились слухи, что актер стал встречаться с 36-летней КИК Кеннеди, внучкой убитого экс-президента США Роберта Ф. Кеннеди.

Пару видели вместе в Polo Lounge в отеле Beverly Hills и других популярных местах встреч звезд. Впрочем, представители команды Аффлека опровергли какие-либо предположения.

"Ни одно из этих предположений не соответствует действительности. Они не находятся в отношениях и никогда не встречались", — заявили они.

Бен Аффлек хочет завести новый роман, но опасается реакции Джей Ло. Фото: Фото: Reuters
Бен Аффлек хочет завести новый роман, но опасается реакции Джей Ло. Фото: Reuters

Стало известно, что Бен сам запретил себе заводить новые романы, пока не завершится процесс развода. Он хочет сохранить хорошие отношения с Дженнифер Лопес.

Вероятно, это связано с условиями брачного контракта, который они подписали во время бракосочетания. И сейчас думают, как будут делить имущество, предварительно оцененное в 500 миллионов фунтов стерлингов.

"Он действительно хочет снова начать веселиться, и у него так много горячих женщин, разрывающих его телефон, но он откладывает планы на свидание. Он не может позволить себе огорчить Дженнифер. Хотя его разочаровывает тот факт, что он лишен возможности жить свободно, он понимает, что не может рисковать. Бен надеется на скорое завершение развода, но осознает, что Лопес может затянуть процесс, если он сделает что-то, что вызовет ее недовольство", — рассказал источник издания.

Также инсайдер считает, что единственный путь к быстрому разводу — это согласиться на условия Лопес и "быть настолько покладистым, насколько это возможно".

Напомним, Джей Ло удалила татуировку, которая напоминала о Бене Аффлеке. Также певицу увидели в компании актера Мэтта Дэймона, хотя развод еще продолжается.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод роман Голливуд актеры зарубежные звезды певица

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