Точицький назвав число митців, які залишаються закордоном після виїзду з України

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Фото: Reuters

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що кожен п'ятий діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом — не повертається. Він зізнався, скільки запитів про виїзд отримує щодня.

Про це він сказав під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги".

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"Протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон. Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 не повертається", — розповів міністр.

Точицький додав, що на шляху вступу до ЄС Україні доведеться ухвалити та імплементувати багато необхідних змін, що стосуються нашої культурної спадщини.

Нагадаємо, Коля Сєрга з ЗСУ назвав умову, за якою Винник та інші зірки-втікачі зможуть повернутися. А також журналістка Раміна Есхакзай розкрила, як блогеру Олександру Волошину вдалось виїхати за кордон.