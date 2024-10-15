Точицкий назвал число художников, остающихся за границей после выезда из Украины

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Фото: Reuters

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что каждый пятый деятель культуры, который выезжает за границу по разрешению — не возвращается. Он признался, сколько запросов о выезде получает каждый день.

Об этом он сказал в ходе дискуссии по проекту "Новая страна" LB.ua и EFI Group "Украинская культура как один из главных инструментов нашей победы".

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"В течение последних лет должна быть создана база, согласно которой художники могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти выехавших один не возвращается", — рассказал министр.

Точицкий добавил, что для вступления в ЕС Украине придется принять и имплементировать многие необходимые изменения которые касаются нашего культурного наследия.

Напомним, Коля Серга из ВСУ назвал условие, за которым Винник и другие беглые звезды смогут вернуться. А также журналистка Рамина Эсхакзай раскрыла, как блогеру Александру Волошину удалось уехать за границу.