У Києві пройде фестиваль зі скандальними реперами — деталі

У Києві планують провести фестиваль за участю артистів, які спонсорують російські атаки
У мережі розгортається скандал навколо реп-фестивалю, який запланований в одному із столичних закладів. Активісти стверджують, що у заході беруть участь артисти, які співають російською мовою та платять податки до бюджету країни-агресора.
Про це йдеться на сторінці проєкту "Мова неволі" в Instagram.
У Києві хочуть скасувати фестиваль, на якому будуть співати російською
У повідомленні активістів йдеться про те, що 31 серпня в Києві прийде фестиваль реп-виконавців "Take Йоу Festival". Зазначається, що у ньому візьмуть участь співаки Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо, які співають російською мовою, регулярно користуються забороненими соцмережами (Вконтакте) та сплачують частину доходів із сервісу Яндекс.Музика до бюджету РФ.
Київський заклад Campus Community, в якому заплановано проведення заходу, прокоментував ситуацію. За словами організаторів заходу, вони не співпрацюють із російськими виконавцями та усі кошти, отримані на фестивалі, спрямують на допомогу нашим військовим.
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