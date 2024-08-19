У Києві пройде фестиваль зі скандальними реперами — деталі

Реп-гурт КтоТАМ. Фото: instagram.com/ktotam.official

У мережі розгортається скандал навколо реп-фестивалю, який запланований в одному із столичних закладів. Активісти стверджують, що у заході беруть участь артисти, які співають російською мовою та платять податки до бюджету країни-агресора.

Про це йдеться на сторінці проєкту "Мова неволі" в Instagram.

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У повідомленні активістів йдеться про те, що 31 серпня в Києві прийде фестиваль реп-виконавців "Take Йоу Festival". Зазначається, що у ньому візьмуть участь співаки Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо, які співають російською мовою, регулярно користуються забороненими соцмережами (Вконтакте) та сплачують частину доходів із сервісу Яндекс.Музика до бюджету РФ.

У Києві пройде фестиваль із російськомовними реперами. Фото: instagram.com/mova_nevoli/

Скандал через фестиваль у Києві. Фото: instagram.com/mova_nevoli/

Деякі українські репери продовжують користуватися російськими сервісами. Фото: instagram.com/mova_nevoli/

Репер Вася Кимо веде сторінку "ВКонтакте". Фото: instagram.com/mova_nevoli/

Репер Andrew Skat платить податки у бюджет РФ. Фото: instagram.com/mova_nevoli/

Київський заклад Campus Community, в якому заплановано проведення заходу, прокоментував ситуацію. За словами організаторів заходу, вони не співпрацюють із російськими виконавцями та усі кошти, отримані на фестивалі, спрямують на допомогу нашим військовим.

Коментар закладу Campus Community. Фото: instagram.com/campuskyiv/

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