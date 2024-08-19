В Киеве пройдет фестиваль со скандальными рэперами — детали

В Киеве планируют провести фестиваль с участием артистов, которые спонсируют российские атаки
В сети разворачивается скандал вокруг рэп-фестиваля, запланированного в одном из столичных заведений. Активисты утверждают, что в мероприятии принимают участие артисты, которые поют на русском языке и платят налоги в бюджет страны-агрессора.
Об этом говорится на странице проекта "Мова неволі" в Instagram.
В Киеве хотят отменить фестиваль, на котором будут петь на русском
В сообщении активистов говорится, что 31 августа в Киеве придет фестиваль рэп-исполнителей "Take Йоу Festival". Отмечается, что в нем примут участие певцы Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо, которые поют на русском языке, регулярно пользуются запрещенными соцсетями (ВКонтакте) и оплачивают часть доходов с сервиса Яндекс Музыка в бюджет РФ.
Киевское заведение Campus Community, в котором запланировано проведение мероприятия, прокомментировало ситуацию. По словам организаторов мероприятия, они не сотрудничают с российскими исполнителями и все средства, полученные на фестивале, будут направлены на помощь нашим военным.
Напомним, украинцы подвергли критике ролик украинского блогера Богдана Буше. Также украинцы захейтили жену ведущего Григория Решетника из-за богатой жизни.
Читайте Новини.LIVE!