В Киеве пройдет фестиваль со скандальными рэперами — детали

Рэп-группа КТОТАМ. Фото: instagram.com/ktotam.official

В сети разворачивается скандал вокруг рэп-фестиваля, запланированного в одном из столичных заведений. Активисты утверждают, что в мероприятии принимают участие артисты, которые поют на русском языке и платят налоги в бюджет страны-агрессора.

Об этом говорится на странице проекта "Мова неволі" в Instagram.

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В сообщении активистов говорится, что 31 августа в Киеве придет фестиваль рэп-исполнителей "Take Йоу Festival". Отмечается, что в нем примут участие певцы Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо, которые поют на русском языке, регулярно пользуются запрещенными соцсетями (ВКонтакте) и оплачивают часть доходов с сервиса Яндекс Музыка в бюджет РФ.

В Киеве пройдет фестиваль с русскоязычными рэперами. Фото: instagram.com/mova_nevoli/

Скандал из-за фестиваля в Киеве. Фото: instagram.com/mova_nevoli/

Некоторые украинские рэперы продолжают пользоваться российскими сервисами. Фото: instagram.com/mova_nevoli/

Рэпер Вася Кимо ведет страницу "ВКонтакте". Фото: instagram.com/mova_nevoli/

Рэпер Andrew Skat платит налоги в бюджет РФ. Фото: instagram.com/mova_nevoli/

Киевское заведение Campus Community, в котором запланировано проведение мероприятия, прокомментировало ситуацию. По словам организаторов мероприятия, они не сотрудничают с российскими исполнителями и все средства, полученные на фестивале, будут направлены на помощь нашим военным.

Комментарий заведения Campus Community. Фото: instagram.com/campuskyiv/

Напомним, украинцы подвергли критике ролик украинского блогера Богдана Буше. Также украинцы захейтили жену ведущего Григория Решетника из-за богатой жизни.