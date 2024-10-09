Гурт Limp Bizkit хоче відсудити в лейба Universal Music Group 200 млн доларів

Титулований гурт вимагає 200 млн доларів компенсації від свого лейбла
Учасники американської метал-групи Limp Bizkit подали позов до суду проти свого лейбла Universal Music Group. В ньому йдеться, що компанія не виплатила музикантам приблизно 200 млн доларів.
Про це повідомляє Variety.
Limp Bizkit судиться з лейблом за 200 млн доларів
У позові, поданому в Центральному окрузі Лос-Анджелеса, йдеться, що попри відродження популярності групи, лейбл Universal Music Group не виплатив музикантам роялті. Рокери на чолі з фронтменом Фредом Дерстом стверджують: компанія і не збиралася їм платити.
За словами музикантів, лейбл впровадив програмне забезпечення та системи роялті, які були спеціально створені для приховання авторських відрахувань артистів та збереження цих доходів для себе.
В Limp Bizkit стверджують — вони не єдина група, якій не виплатили в повному обсязі роялті. Артистки натякають, що сотні інших музикантів також опинилися в подібній ситуації.
У позові йдеться, що UMG повідомила Дерсту та його представникам: виплати роялті було утримано через приблизно 43 мільйони доларів, які лейбл витратив на групу протягом багатьох років і які вони ще не повернули. Згодом рокер дізнався, що всі ці роки роялті отримують інші люди та компанії, а не музиканти.
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