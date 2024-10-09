Гурт Limp Bizkit хоче відсудити в лейба Universal Music Group 200 млн доларів

Фронтмен гурту Limp Bizkit Фред Дерст. Фото: Instagram/martinkleisberg

Учасники американської метал-групи Limp Bizkit подали позов до суду проти свого лейбла Universal Music Group. В ньому йдеться, що компанія не виплатила музикантам приблизно 200 млн доларів.

Про це повідомляє Variety.

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У позові, поданому в Центральному окрузі Лос-Анджелеса, йдеться, що попри відродження популярності групи, лейбл Universal Music Group не виплатив музикантам роялті. Рокери на чолі з фронтменом Фредом Дерстом стверджують: компанія і не збиралася їм платити.

За словами музикантів, лейбл впровадив програмне забезпечення та системи роялті, які були спеціально створені для приховання авторських відрахувань артистів та збереження цих доходів для себе.

Один із концертів гурту Limp Bizkit. Фото: Instagram/cupcakes_and_freedom

В Limp Bizkit стверджують — вони не єдина група, якій не виплатили в повному обсязі роялті. Артистки натякають, що сотні інших музикантів також опинилися в подібній ситуації.

У позові йдеться, що UMG повідомила Дерсту та його представникам: виплати роялті було утримано через приблизно 43 мільйони доларів, які лейбл витратив на групу протягом багатьох років і які вони ще не повернули. Згодом рокер дізнався, що всі ці роки роялті отримують інші люди та компанії, а не музиканти.

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