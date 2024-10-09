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Титулований гурт вимагає 200 млн доларів компенсації від свого лейбла

9 жовтня 2024 22:56
Віталій Ковальчук - Редактор
Гурт Limp Bizkit хоче відсудити в лейба Universal Music Group 200 млн доларів
Фронтмен гурту Limp Bizkit Фред Дерст. Фото: Instagram/martinkleisberg
Віталій Ковальчук - Редактор

Учасники американської метал-групи Limp Bizkit подали позов до суду проти свого лейбла Universal Music Group. В ньому йдеться, що компанія не виплатила музикантам приблизно 200 млн доларів. 

Про це  повідомляє Variety.

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У позові, поданому в Центральному окрузі Лос-Анджелеса, йдеться, що попри відродження популярності групи, лейбл Universal Music Group не виплатив музикантам роялті. Рокери на чолі з фронтменом Фредом Дерстом стверджують: компанія і не збиралася їм платити. 

За словами музикантів, лейбл впровадив програмне забезпечення та системи роялті, які були спеціально створені для приховання авторських відрахувань артистів та збереження цих доходів для себе.

Limp Bizkit
Один із концертів гурту Limp Bizkit. Фото: Instagram/cupcakes_and_freedom

В Limp Bizkit стверджують — вони не єдина група, якій не виплатили в повному обсязі роялті. Артистки натякають, що сотні інших музикантів також опинилися в подібній ситуації.

У позові йдеться, що UMG повідомила Дерсту та його представникам: виплати роялті було утримано через приблизно 43 мільйони доларів, які лейбл витратив на групу протягом багатьох років і які вони ще не повернули. Згодом рокер дізнався, що всі ці роки роялті отримують інші люди та компанії, а не музиканти. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на тлі скандалу з репером P. Diddy Бейонсе хоче підкорити "Ґреммі" в новій категорії. Також ми писали, що українці обрали додаткових номінантів премії MUZVAR AWARDS-2024.

США суд музика гроші закордонні зірки

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