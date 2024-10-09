Группа Limp Bizkit хочет отсудить у лейба Universal Music Group 200 млн долларов

Титулованная группа требует 200 млн долларов компенсации от своего лейбла
Участники американской металл-группы Limp Bizkit подали иск в суд против своего лейбла Universal Music Group. В нем говорится, что компания не выплатила музыкантам примерно 200 млн долларов.
Об этом сообщает Variety.
Limp Bizkit судится с лейблом за 200 млн долларов
В иске, поданном в Центральном округе Лос-Анджелеса, говорится, что, несмотря на возрождение популярности группы, лейбл Universal Music Group не выплатил музыкантам роялти. Рокеры во главе с фронтменом Фредом Дерстом говорят: компания и не собиралась им платить.
По словам музыкантов, лейбл внедрил программное обеспечение и системы роялти, специально созданные для сокрытия авторских отчислений артистов и сохранения этих доходов для себя.
В Limp Bizkit утверждают, что они не единственная группа, которой не выплатили в полном объеме роялти. Артисты намекают, что сотни других музыкантов тоже оказались в подобной ситуации.
В иске говорится, что UMG сообщила Дерсту и его представителям: выплаты роялти были удержаны примерно через 43 миллиона долларов, которые лейбл потратил на группу в течение многих лет и которые они еще не вернули. Впоследствии рокер узнал, что все эти годы роялти получают другие люди и компании, а не музыканты.
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