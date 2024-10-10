На війні загинув брат Даніеля Салема - фото

Даніель Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем повідомив про втрату в родині. На фронті загинув брат шоумена.

Сумною звісткою Салем поділився в Instagram.

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На фронті загинув брат Даніеля Салема

Ведучий поділився щемливим дописом, який присвітив братові. У ньому Салем пригадав про їхнє дитинство та юнацьке життя, а також зізнався, що дуже важко переживає втрату рідної людини.

"Ми все робили разом: перші кроки, перші ранки, перші поцілунки, перші бійки, хуліганство... Ми воювали разом... І ось тебе нема, ти пішов, так рано! І це не чесно! Ми так не домовлялися! Ти ніколи і не думав про завтра, та післязавтра, ти говорив для цього є я! Ми проживали кожен день, як останній, але у мене завжди був план Б…Але про цей Божий задум мене не ніхто не попередив.

Ти — частина мене, а я — тебе! Я люблю тебе, мій брате, моя кров! Мені боляче, як ніколи! Тебе забрала війна, а ми завжди з тобою думали, що це буде пісок та текіла! Побачимося з тобою у Валхаллі", — поділився Даніель.

Днаніель Салем зі своїм братом. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

У коментарях підписники та зірки українського шоубізнесу підтримали Салема, висловили співчуття родині та подякували загиблому герою за захист.

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