На войне погиб брат Даниэля Салема - фото

Тебя забрала война — Даниэль Салем сообщил о гибели брата
Телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем сообщил о потере в семье. На фронте погиб брат шоумена.
Печальным известием Салем поделился в Instagram.
На фронте погиб брат Даниэля Салема
Ведущий поделился щемящей публикацией, которую посвятил брату. В нем Салем вспомнил их детство и юношескую жизнь, а также признался, что очень тяжело переживает потерю родного человека.
"Мы все делали вместе: первые шаги, первые утра, первые поцелуи, первые драки, хулиганство... мы воевали вместе... И вот тебя нет, ты ушел, так рано! И это не честно! Мы так не договаривались! Ты никогда и не думал о завтра, и послезавтра, ты говорил для этого есть я! Мы проживали каждый день, как последний, но у меня всегда был план Б... Но об этом Божьем замысле меня не никто не предупредил.
Ты — часть меня, а я — тебя! Я люблю тебя, мой брат, моя кровь! Мне больно, как никогда! Тебя забрала война, а мы всегда с тобой думали, что это будет песок и текила! Увидимся в Валхалле", — поделился Даниэль.
В комментариях подписчики и звезды украинского шоу-бизнеса поддержали Салема, выразили соболезнования семье и поблагодарили погибшего героя за защиту.
Напомним, ранее Тоня Матвиенко тронула своим обещанием покойной маме.
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