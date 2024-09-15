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Судова справа — франшизу "Гра в кальмара" від Netflix звинувачують в плагіаті

15 вересня 2024 21:05
Віталій Ковальчук - Редактор
На франшизу "Гру в кальмара" від Netflix подали до суду через плагіат
Зйомки серіалу "Гра в кальмара". Фото: Instagram/squidgamenetflix
Віталій Ковальчук - Редактор

На стримінгову платформу Netflix подали судовий позов. Індійський режисер Сохам Шах запевняє, що формат серіалу та реаліті-шоу "Гра в кальмара" є плагіатом на один з його проєктів. 

Про це повідомляє  видання Bloomberg

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За словами Сохама Шаха, проєкт "Гра в кальмара" стримінгової компанії є плагіатом його фільму "Удача", який вийшов у 2009 році. Аби відстояти свою позицію індієць звернувся до федерального суду Нью-Йорка (США). 

"Основний сюжет, персонажі, теми, настрій, обставини та послідовність подій у "Грі в кальмара" напрочуд схожі на "Удачу", що виключає будь-яку ймовірність простого збігу", — йдеться в позові.

Стрічка "Удача" знята на хінді. Вона розповідає про групу зневірених, занурених у боргах людей, яких спокушають взяти участь у серії змагальних ігор, щоб виграти великі суми грошей. Проте згодом учасники дізнаються, що програш означає смерть.

Сохам Шах впевнений, що Netflix порушує його авторські права реаліті-шоу та іншими продуктами по "Грі в кальмара". Він вимагає відшкодування збитків та судової заборони на показ серіалу та реаліті-шоу. Скільки саме грошей хоче Шах — в позові не повідомляється. 

В стримінговій компанії вже відреагували на суд. Представник Netflix заявив, що твердження Шаха не має під собою жодних підстав. 

"Гра в кальмара" написана Хван Дон Хеком, і ми маємо намір рішуче захищати проєкт", — зазначили в компанії.

Перший сезон шоу вийшов у 2021 році. Прем'єра другого  відбудеться  вже зовсім незабаром — 26 грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що HBO оголосили відкритий кастинг на ролі в новому серіалі про Гаррі Поттера. Також ми розповідали, що автори анімаційного серіалу "Пес Патрон" створили новий мультсеріал.

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