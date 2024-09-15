На франшизу "Игра в кальмара" от Netflix подали в суд из-за плагиата

Съемки сериала "Игра в кальмара". Фото: Instagram/squidgamenetflix

На стриминговую платформу Netflix подали судебный иск. Индийский режиссер Сохам Шах уверяет, что формат сериала и реалити-шоу "Игра в кальмара" является плагиатом на один из его проектов.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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По словам Сохама Шаха, проект "Игра в кальмара" стриминговой компании является плагиатом его фильма "Удача", вышедшего в 2009 году. Чтобы отстоять свою позицию, индиец обратился в федеральный суд Нью-Йорка (США).

"Основной сюжет, персонажи, темы, настроение, обстоятельства и последовательность событий в "Игре в кальмара" удивительно похожи на "Удачу", что исключает любую вероятность простого совпадения", — говорится в иске.

Лента "Удача" снята на хинди. Она рассказывает о группе отчаявшихся, погруженных в долгах людей, которых соблазняют принять участие в серии соревновательных игр, чтобы выиграть большие суммы денег. Однако впоследствии участники узнают, что проигрыш означает смерть.

Сохам Шах уверен, что Netflix нарушает его авторские права реалити-шоу и другими проектами по "Игре в кальмара". Он требует возмещения ущерба и судебного запрета на показ сериала и реалити-шоу. Сколько денег хочет Шах — в иске не сообщается.

В стриминговой компании уже отреагировали на суд. Представитель Netflix заявил, что утверждение Шаха не имеет под собой никаких оснований.

"Игра в кальмара" написана Хван Дон Хеком, и мы намерены решительно защищать проект", — отметили в компании.

Первый сезон шоу вышел в 2021 году. Премьера второй состоится уже совсем скоро, 26 декабря.

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