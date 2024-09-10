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Автори анімаційного серіалу "Пес Патрон" створили новий мультсеріал

10 вересня 2024 20:38
Віталій Ковальчук - Редактор
Творці серіалу "Пес Патрон" презентують новий мультсеріал "На краю Світів"
Фрагмент з трейлеру мультсеріалу "На краю Світів". Скриншот: YouTube/patronthedog
Віталій Ковальчук - Редактор

В мережі з’явився трейлер нового анімаційного серіалу українського виробництва "На краю Світів". Новий мультик від творців мультсеріалу "Пес Патрон" розповість про родину, яка приїжджає на канікули в старий будинок у Запорізькій області, а зустрічає там духів та містичних істот. 

Про це Новини.LIVE повідомила команда анімаційного проєкту. 

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В основі сюжету мультсеріалу історія про неповну сімʼю Коваленко, що складається з тата, Тараса Коваленка, та трьох неповнолітніх дітей — Левчика, Фасі й Тасі, які отримали в спадщину дуже дивний будинок в селі під назвою Світи.  

Головні герої дізнаються, що є там не єдиними мешканцями — кожної ночі будинок перетворюється на готель для міфічних істот, з якими їм доведеться познайомитись. Звичайні канікули несподівано перетворюється на пригоди.

Режисеркою мультсеріалу "На краю Світів" виступила Олександра Рубан, яка відома роботою  над анімаційними проєктами "Мавка. Лісова пісня" та "Пес Патрон". А продюсерами — Юлія Гребеньовська та Дмитро Корженєвський, що створили "Пес Патрон". 

"На краю Світів" — це серіал про дитинство, про бабусині пиріжки, про рибалку з дідусем, про затишні вечори та теплі обійми. Про ті часи, коли світ був наповнений радістю, чекав на тебе і готував найкращі пригоди і відкриття", — прокоментувала майбутню прем’єру режисерка мультсеріалу Олександра Рубан.

Головний саундтрек мультсеріалу створив галицько-донбаський гурт NAZVA. Пісня отримала однойменну назву "На краю Світів" і ввійде до майбутнього документального альбому гурту про дім.Одну з ролей, а саме Полудницю озвучила громадська діячка, блогерка, екссолістка гурту Nikita, Даша Астаф’єва.

Мультсеріал був створений, зокрема, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Перший епізод "На краю Світів" можна буде побачити вже в п’ятницю, 13 вересня на YouTube-каналі Patron The Dog.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мультфільм "Думками навиворіт 2" встановив всесвітній рекорд. Також ми розповідали, коли відбудеться реліз анімаційної стрічки "Шрек 5".

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