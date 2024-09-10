Создатели сериала "Пес Патрон" представят новый мультсериал "На краю Свитов"

Фрагмент из трейлера мультсериала "На краю Світів". Скриншот: YouTube/patronthedog

В сети появился трейлер нового анимационного сериала украинского производства "На краю Світів". Новый мультик от создателей мультсериала "Пес Патрон" расскажет о семье, которая приезжает на каникулы в старое здание в Запорожской области, а встречает там духов и мистических существ.

Об этом Новини.LIVE сообщила команда анимационного проекта.

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В основе сюжета мультсериала история о неполной семье Коваленко, состоящей из папы, Тараса Коваленко, и трех несовершеннолетних детей — Левчика, Фаси и Таси, получивших в наследство очень странный дом в селе под названием ''Світи''.

Главные герои узнают, что являються там не единственными жильцами — каждую ночь дом превращается в гостиницу для мифических существ, с которыми им придется познакомиться. Обычные каникулы неожиданно превращаются в приключения.

Режиссером мультсериала "На краю Світів" выступила Александра Рубан, известная работой над анимационными проектами "Мавка. Лесная песня" и "Пес Патрон". А продюсерами — Юлия Гребеневская и Дмитрий Корженевский, создавшие "Пес Патрон".

"На краю Світів" — это сериал о детстве, о бабушкиных пирожках, о рыбалке с дедушкой, об уютных вечерах и теплых объятиях. О тех временах, когда мир был наполнен радостью, ждал тебя и готовил лучшие приключения и открытия", — прокомментировала будущую премьеру режиссер мультсериала Александра Рубан.

Главный саундтрек мультсериала создала галицко-донбасская группа NAZVA. Песня получила одноименное название "На краю Світів" и войдет в будущий документальный альбом группы о доме. Одну из ролей, а именно Полудницу, озвучила общественный деятель, блогер, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева.

Мультсериал был создан, в частности, при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Первый эпизод "На краю Світів" можно будет увидеть уже в пятницу, 13 сентября, на YouTube-канале Patron The Dog.

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