Александра Колін Фаррел підкорив серце Анджеліни Джолі

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Інсайдер заявив, що Анджеліна Джолі все ще закохана в Коліна Фаррелла, з яким вона мала роман 20 років тому. Вони познайомилися на знімальному майданчику фільму "Олександр" у 2004 році, тоді вона зіграла його матір. При цьому в той час ходили чутки, що у них був роман. Анджеліна Джолі відновлювалася після розлучення з Біллі Бобом Торнтоном, а Колін Фаррелл незадовго до цього розлучився з моделлю Кім Борденейв.

Про це пише In Touch Weekly.

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Зараз 49-річна Джолі все ще небайдужа до 48-річного Фаррелла. Найбільше її вразило те, яким батьком став ірландський актор.

"Вони були чудовою парою, але час був невідповідний, їм обом потрібно було ще багато рости. Вона дуже вражена роботою, яку він проробив над собою, і тим, яким чоловіком він став", — повідомило джерело.

Нещодавно Фаррелл розповів про свого 20-річного сина Джеймса від Кім Борденейв, якому в два роки поставили діагноз "синдром Ангельмана" — рідкісне неврологічне розлад, що викликає затримку розумово. Про успіхи сина він розповідав зі сльозами на очах. Крім того, він створив фонд, який допомагатиме сім'ям, у яких є діти з особливостями.

"Для Джеймса і для всіх наших дітей дуже важливо відчувати, що вони потрібні, відчувати, що вони є частиною суспільства", — розповів Фаррелл.

Крім Джеймса, у Фаррелла також є син Генрі, який народився 2009 року. Його мати — польська актриса Аліція Бахледа, з якою актор розлучився 2010 року. Минулого року актор розлучився з актрисою Келлі Макнамара після кількох років стосунків через щільний графік роботи.

Джолі з батьком її дітей Бредом Піттом досі судиться, а діти один за одним відмовляються від його прізвища. Всього у Пітта та Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні: 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн.