Александра Колин Фаррел покорил сердце Анджелины Джоли

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Инсайдер заявил, что Анджелина Джоли все еще влюблена в Колина Фаррелла, с которым она имела роман 20 лет назад. Они познакомились на съемочной площадке фильма "Александр" в 2004 году, тогда она сыграла его мать. При этом в то время ходили слухи, что у них был роман. Анджелина Джоли восстанавливалась после развода с Билли Бобом Торнтоном, а Колин Фаррелл незадолго до этого расстался с моделью Ким Борденейв.

Об этом пишет In Touch Weekly.

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Сейчас 49-летняя Джоли все еще небезразлична 48-летнему Фарреллу. Больше всего ее поразило то, каким отцом стал ирландский актер.

"Они были прекрасной парой, но время было неподходящее, им обоим нужно было еще много расти. Она очень поражена работой, которую он проделал над собой, и тем, каким мужчиной он стал", — сообщил источник.

Недавно Фаррелл рассказал о своем 20-летнем сыне Джеймсе от Ким Борденейв, которому в два года поставили диагноз "синдром Ангельмана" — редкое неврологическое расстройство, вызывающее задержку умственно. Об успехах сына он рассказывал со слезами на глазах. Кроме того, он создал фонд, который будет помогать семьям, у которых есть дети с особенностями.

"Для Джеймса и для всех наших детей очень важно чувствовать, что они нужны, чувствовать, что они часть общества", — рассказал Фаррелл.

Кроме Джеймса, у Фаррелла также есть сын Генри, родившийся в 2009 году. Его мать — польская актриса Алиция Бахледа, с которой актер расстался в 2010 году. В прошлом году актер расстался с актрисой Келли Макнамара после нескольких лет отношений из-за плотного графика работы.

Джоли с отцом ее детей Брэдом Питтом до сих пор судится, а дети один за другим отказываются от его фамилии. Всего у Питта и Джоли шестеро детей, трое из которых приемные: 22-летний Мэддокс, 19-летняя Захара и 20-летний Пакс, а трое — биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.