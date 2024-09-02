Фанати підозрюють, що Анджеліна Джолі захворіла — причини

Американська кінозірка Анджеліна Джолі. Фото: telegram/Za_kadrom_novosti

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі збентежила своїх шанувальників станом своїх рук. Вони помітили зміни, коли вона з'явилась на 81-му Венеціанському кінофестивалі в Італії.

Про це пліткують у соціальних мережах.

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Поява Анджеліни Джолі на Венеціанському кінофестивалі стала справжньою сенсацією. Їй аплодували протягом восьми хвилин, дивувались її доброті до важкохворого фаната, втім і не оминули її нездорової худорлявості.

Анджеліна Джолі збентежела фанатів худобою. Фото: telegram/Za_kadrom_novosti

Прихильників акторки бентежить стан її рук. У Джолі сильно випирають сині вені. Окрім того, зірка постійно намагалась тримати руки за спиною. У мережі її підозрюють у хворобі та різкому схудненню через стрес щодо процесу розлучення з Бредом Піттом.

Руки Анджеліни Джолі. Фото: telegram/Za_kadrom_novosti

Нагадаємо, ми розповідали, як Анджеліна Джолі стала на коліна перед фанатом. Також показали її королівську сукню, яку вона вдягнула на презентацію нового фільму "Марія".