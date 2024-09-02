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Скандал вокруг рук Анджелины Джоли — болезнь или старость

2 сентября 2024 21:00
Антонина Завадская - Редактор
Фанаты подозревают, что Анджелина Джоли заболела.
Американская кинозвезда Анджелина Джоли. Фото: telegram/Za_kadrom_novosti
Антонина Завадская - Редактор

Голливудская актриса Анджелина Джоли смутила  поклонников состоянием своих рук. Они заметили изменения, когда она появилась на 81-м Венецианском кинофестивале в Италии.

Об этом говорят в социальных сетях.

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Фанаты подозревают, что Джоли заболела

Появление Анджелины Джоли на Венецианском кинофестивале стало настоящей сенсацией. Ей аплодировали в течение восьми минут, удивлялись ее доброте к тяжелобольному фанату, впрочем, и не обошли ее нездоровой худощавости.

Анджелина Джоли сбентежела фанатов скотом. Фото: telegram/Za_kadrom_novosti
Анджелина Джоли смутила фанатов худобой. Фото: telegram/Za_kadrom_novosti

Поклонников актрисы смущает состояние ее рук. У Джоли сильно выпирают синие вены. Кроме того, звезда постоянно пыталась держать руки за спиной. В сети ее подозревают в болезни и резком похудении из-за стресса по процессу развода с Брэдом Питтом.

Руки Анджелины Джоли. Фото: telegram/Za_kadrom_novosti
Руки Анджелины Джоли. Фото: telegram/Za_kadrom_novosti

Напомним, мы рассказывали, как Анджелина Джоли стала на колени перед фанатом. Также показали ее королевское платье, которое она надела на презентацию нового фильма "Мария".

Анджелина Джоли Брэд Питт болезнь Голливуд Венецианский кинофестиваль актеры

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