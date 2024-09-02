Фанаты подозревают, что Анджелина Джоли заболела.

Скандал вокруг рук Анджелины Джоли — болезнь или старость
Голливудская актриса Анджелина Джоли смутила поклонников состоянием своих рук. Они заметили изменения, когда она появилась на 81-м Венецианском кинофестивале в Италии.
Об этом говорят в социальных сетях.
Фанаты подозревают, что Джоли заболела
Появление Анджелины Джоли на Венецианском кинофестивале стало настоящей сенсацией. Ей аплодировали в течение восьми минут, удивлялись ее доброте к тяжелобольному фанату, впрочем, и не обошли ее нездоровой худощавости.
Поклонников актрисы смущает состояние ее рук. У Джоли сильно выпирают синие вены. Кроме того, звезда постоянно пыталась держать руки за спиной. В сети ее подозревают в болезни и резком похудении из-за стресса по процессу развода с Брэдом Питтом.
Напомним, мы рассказывали, как Анджелина Джоли стала на колени перед фанатом. Также показали ее королевское платье, которое она надела на презентацию нового фильма "Мария".
Читайте Новини.LIVE!